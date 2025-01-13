Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 12 Aralık 2024 tarihinde firar eden ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Ekiplerin titiz sorgulama ve takipleri neticesinde kimliği tespit edilen H.A., güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA