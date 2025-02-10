USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, yaptığı konuşmada Türkiye’nin uluslararası ticarette daha güçlü olabilmesi için iş insanlarının güç birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

“İhracatın Gelişmesi İçin Güç Birliği Yapmalıyız”

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye’nin büyük bir üretim ve ticari güce sahip olduğunu belirterek, küresel pazarda daha fazla söz sahibi olmak için iş dünyasının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Türkiye büyük bir üretim gücüne ve ticari potansiyele sahip. Ancak küresel pazarda daha fazla söz sahibi olabilmek için iş insanlarımızın dayanışma içinde olması, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak güçlü iş birlikleri kurması gerekiyor. Gelin, USİAD çatısı altında güç birliği yaparak ihracatımızı geliştirelim. Irak ve Libya başta olmak üzere birçok pazarda büyük fırsatlar var. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeli, Türk iş dünyasının küresel rekabette öne çıkmasını sağlamalıyız.”

Irak ve Libya Pazarlarına Yatırım Çağrısı

Etkinlik kapsamında, Irak ve Libya pazarına yönelik yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Bölgenin ticari dinamikleri ele alınarak, yeni iş birlikleri için fırsatlar değerlendirildi.

MARİŞ Başkanı Sabahattin Fidan, açılış konuşmasında organizasyonun iş dünyası açısından taşıdığı önemi vurgularken, ev sahipliğini üstlenen iş insanı Abdullah Kurt da bu tür organizasyonların ticaretin gelişimi için kritik olduğunu ifade etti.

USİAD ve MARİŞ İş Dünyasını Buluşturdu

Etkinlikte iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Organizasyona katılanlar arasında:

TÜYİAD Genel Başkanı Erkut Yenici, Türkiye-Pakistan İşadamları Derneği Başkanı İsmet Zafer, MARDİNFED Başkanı Sedat Güngörür, MARDİN-DER Başkanı Nedim Kaya, Kızıltepe Derneği Başkanı Mehmet Dabak, İş insanları İbrahim Biter, Tarık Akay, Yusuf Ziya, Aydın Bülent Tacar, USİAD Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akkurt, Ayşegül Tuncer, İsa Özçelik, Rıfat Batı, USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Başkanı Nizamettin Acar, Av. Abdullah Düzgün gibi iş dünyasının önde gelen temsilcileri yer aldı.

“Türkiye’yi İhracatta Zirveye Taşımak İçin Birlikte Çalışacağız”

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ihracat kapasitesini artırmak için iş dünyası temsilcilerinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

“Bizler USİAD olarak, iş dünyasının her alanında Türkiye’nin ihracat kapasitesini artıracak adımları desteklemeye devam edeceğiz. Ticarette sınırları aşmak, uluslararası pazarlarda güçlü iş birlikleri kurmak zorundayız. Bu tür buluşmalar, iş insanlarımızın birbirleriyle etkileşime geçmesini sağlayarak ticari ağlarını genişletmelerine yardımcı oluyor. Hep birlikte çalışarak, ülkemizi küresel ticarette hak ettiği noktaya taşıyacağız.”

Etkinlik, iş dünyasının ileriye dönük projelerini güçlendirecek yeni iş birliklerinin temellerinin atılması ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PHA