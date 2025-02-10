Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi kapsamında film tutkunlarını Ingmar Bergman’ın başyapıtlarından biri olan “Kış Işığı” filminin gösteriminde buluşturdu. Yazar ve yönetmen Celil Civan’ın gösterim sonrası düzenlediği söyleşide ise sinemanın derinliklerine inildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi, sanatın her alanında birbirinden güzel buluşmalara ve etkinliklere sahne oluyor.

OSM’de iki güzel buluşma

Son program ise Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenen keyifli bir film gösterimi ile söyleşi oldu.Film tutkunları OSM’de sinemanın efsanesi Ingmar Bergman’ın başyapıtlarından olan “Kış Işığı” filminin gösteriminde buluştu.

Pür dikkat izlediler

Yayınlandığı dönemin ruhunu taşıyan yapım, insanın varoluşsal sorgulamalarını derinlemesine işleyerek izleyicilerin dikkatini çekti. Keyifle geçen gösterimin ardından ünlü yazar ve yönetmen Celil Civan, aynı salonda “Bergman Filmleri” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide cevap buldu

İzleyiciler, beyaz perdeye yansıyan filmle ilgili merak ettikleri tüm detayların cevabını bu söyleşide buldu.Söyleşide film karakterlerinin varoluşsal sancıları, içsel çatışmaları yorumlandı. Dünyaca ünlü yazar Sartre’ın "Cehennem başkalarıdır" sözü üzerinden çıkarımlar yapıldı.

Film hakkında

Sartre’ın “Cehennem başkalarıdır” sözü, Bergman’ın "Kış Işığı" filminde vücut buluyor. Film, her karakterin kendi içsel cehennemini başkalarıyla derinleştirdiği bir dünyayı anlatıyor.