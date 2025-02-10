"İller Bankası Kaynaklarıyla Yapılan Çalışmalar Algı Operasyonuna Dönüştürülüyor"

Milletvekili Özhan, Adıyaman’daki altyapı projelerinin devlet tarafından finanse edildiğini belirterek, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bu projeleri sahiplenmesini eleştirdi. Özhan, özellikle geçtiğimiz günlerde Tutdere’nin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’da yürütülen altyapı çalışmaları İller Bankası’nın, Dünya Bankası’nın ve Hazine’nin sağladığı finansmanla yürütülüyor. Ancak bazı kesimler, bu projeleri yalnızca kendileri yapıyormuş gibi gösteriyor. Sayın Tutdere’nin, bu projeleri sanki kendi girişimleriyle başlattığı yönündeki açıklamalarını hayretle izledik. Oysa gerçek şu ki, Adıyaman merkez için İller Bankası aracılığıyla 6,5 milyar TL, ilçelere ise 1,5 milyar TL altyapı bütçesi tahsis edilmiştir. Bu rakamlara TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla yapılan altyapı harcamaları dahil değildir."

"Temeli Daha Önce Atılan Belediye Binasına Yeniden Temel Atmak Aklımızla Alay Etmektir"

Özhan, Adıyaman Belediye Binası’nın temelinin daha önce eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından atıldığını, ancak bu durumun göz ardı edilerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeni bir temel atılmış gibi gösterilmesini eleştirdi.

"Temeli daha önce atılmış bir projeyi, sanki yeni bir çalışma gibi lanse ederek tören düzenlemek, halkın aklıyla oynamaktır. Bu zihniyetten zaten somut bir şey beklemek de hayalperestlik olur."

Özhan, Tutdere’nin belediye başkanı olarak Adıyaman için daha fazla somut adım atması gerektiğini ifade ederek, “Muhalefet milletvekili gibi davranmayı bırakmalı, Adıyaman’a hizmet etmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adıyaman Mesajları

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman ziyaretinde deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dair önemli mesajlar verdiğini belirtti.

"Deprem Bölgesine 2,6 Trilyon Liralık Yatırım Yapıldı"

Özhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesi için 2025 bütçesinde 584 milyar lira kaynak tahsis edildiğini açıkladığını belirtti.

"Yılbaşına Kadar 453 Bin Konut Teslim Edilecek"

Özhan, deprem bölgesinde konut ve iş yerlerinin yapımının hızla devam ettiğini, yıl sonuna kadar 453 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

"Evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız."

"11 Bin Kilometrelik Altyapı Yenileniyor"

Özhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden etkilenen illerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirttiğini ifade etti. Deprem öncesine göre bölgedeki eğitim, sağlık ve adalet hizmetlerinin daha iyi duruma getirildiğini vurguladı.

"Sanayiciler Yeşil OSB İçin Davet Edilecek"

Özhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Adıyaman’da yatırımcılarla bir araya geldiklerini ve sanayicilerin Kuyulu Mevkii’nde kurulacak Yeşil Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet edileceğini açıkladı.

"Adıyaman sanayisini büyütmek için bürokratik destek sağlayacağız ve yatırımcıları teşvik edeceğiz."

Özhan: "Deprem Bölgesinin Kalkınması İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, hükümetin deprem bölgesine yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Adıyaman ve diğer deprem illerinin yeniden yapılanması için kaynakların sağlandığını vurguladı.

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanana kadar çalışmalarımız sürecek."

Milletvekili Özhan, hükümetin deprem sonrası süreçte Adıyaman’a ve diğer illere yaptığı yatırımların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, bazı kesimlerin bu projeleri sahiplenme çabalarına karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA