Mücbir Sebep Hali 31 Mayıs 2025’e Kadar Uzatıldı

Milletvekili Resul Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025’e kadar uzatıldığını belirtti.

7440 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi ve SGK prim borçları ile diğer mali yükümlülüklere ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin güncellendiğini vurgulayan Kurt, il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının da yapılandırma sürecine dahil olduğunu ifade etti.

Yapılandırma Başvuruları 1 Eylül 2025’e Kadar Yapılabilecek

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresinin 1 Eylül 2025’e kadar uzatıldığını belirten Kurt, ilk taksit ve peşin ödemenin son gününün ise 30 Eylül 2025 olduğunu açıkladı.

İkinci taksit ödeme tarihi 31 Ekim 2025 olarak belirlenirken, diğer taksitlerin ise aylık periyotlarla ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Vurgu

Milletvekili Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’a gelerek anma programına katıldığını ve yapılan düzenlemenin depremden ağır etkilenen şehirlerin yaralarını sarmaya yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Kapsama Giren Borçlar

Yapılandırma kapsamına giren borçlar şu şekilde sıralandı:

Vergi ve SGK prim borçları

Matrah ve vergi artırımları

İşletme kayıt düzeltmeleri

Stok beyanı ve diğer vergi yükümlülükleri

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, deprem bölgesindeki mükelleflerin vergi ve mali yükümlülüklerini daha rahat bir takvimle ödeyebilmeleri sağlanmış oldu.

Kaynak : PHA