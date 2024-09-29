“Orman Mühendisliğinden Edebiyatçılığa Uzanan Bir Yolculuk”

Konuşmasına Adıyaman ve edebiyat üzerine düşünceleriyle başlayan Suat Tekin, aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu olduğunu, ancak daha çok edebiyatçı kimliğiyle tanındığını belirtti. Eğitim hayatının ardından edebiyata olan ilgisini hiç kaybetmediğini vurgulayan Tekin, yazı yazma serüvenine gazete ve dergilerde makaleler yazarak başladığını ifade etti.

Tekin, özellikle Adıyaman’ın kırsal yaşamını, insanlarını ve sosyolojisini eserlerinde ele aldığını söyledi. “Adıyaman’ın insanını, acılarını yazmaya çalışıyorum” diyen Tekin, depremle birlikte Adıyaman’ın yaşadığı zorlukların da bu hikâyelere yansıdığını belirtti.

"Yayınlanmış ve Yayınlanacak Eserleri"

Tekin, katıldığı imza gününde yayınlanmış ve yayınlanmak üzere olan kitaplarını da detaylı olarak tanıttı. “Kimsesizlik” adlı eseri, 17-18 yaşlarındaki genç bir kızın gerçek hayat hikâyesini ele alan bir roman. Bu eser, sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda yurtdışında da farklı versiyonlarla basılıp satılmış. Aynı zamanda “Aşk Utandı” adlı kitabının da yurtdışında Türkçe olarak basılıp geniş bir okur kitlesine ulaştığını söyledi.

Tekin’in son eseri olan “İhanet”, bitkilerin genetiğini değiştirerek ülke topraklarına hükmetmeye çalışan bir holdingi konu alan, polisiye ve macera türünde bir roman. Tekin, bu eserinin macera ve polisiye sevenler için ideal olduğunu ifade etti.

Yazdığı romanların yanı sıra, Tekin’in “Dördüncü Kadın” adlı bir diğer eseri, dört farklı kadın profilini ele alıyor. Bu eserde, sevgi, aşk ve kadın kimliği üzerinden toplumsal eleştiriler yaparak derin bir kadın portresi çizdiğini belirtti.

"Yeni Projeleri ve Büyük Romanı"

Tekin, konuşmasında üzerinde çalıştığı yeni projelerine de değindi. Şu anda üç yeni kitabının yayın aşamasında olduğunu ve bunlardan ikisinin öykü kitabı, birinin ise “Hayat” adlı hacimli bir roman olduğunu dile getirdi. “Bu, bugüne kadar yazdığım en hacimli roman olacak” diyen Tekin, 500 sayfalık bu eserin muhtemelen iki cilt olarak yayınlanacağını söyledi. Romanın derinliği ve hacmiyle oldukça iddialı bir eser olacağını belirtti.

Yazar, kitaplarında Adıyaman ve kırsalın sosyolojik yapısını derinlemesine ele almaya çalıştığını, bölgenin insanına dair güçlü gözlemler yaptığını dile getirdi. Yazarlık serüvenine devam edeceğini ve Adıyaman’ın kültürel birikimine katkı sağlama amacında olduğunu ifade etti. “Bu coğrafyaya hizmet ettiğimize inanıyoruz” diyen Tekin, Adıyaman’ın yaşadığı travmatik sürecin edebi anlamda yansımalarının süreceğini vurguladı.

"Adıyaman İçin Kültürel Bir Misyon"

Suat Tekin, etkinlikte Adıyaman’ın kültürel zenginliklerini ve yaşadığı sosyal değişimleri eserlerinde işlemeye devam edeceğini ifade ederken, bu tür etkinliklerin Adıyaman halkı için bir moral kaynağı olduğunu belirtti. “Umarım ve dilerim bu coğrafya bir daha böyle acılar yaşamaz” diyerek, deprem sonrası şehrin kültürel ve sosyal hayata dönüşünün hızlanması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte Adıyaman’daki okurlarına teşekkür eden Tekin, “Yazmaya devam edeceğiz” diyerek yeni projelerini sabırsızlıkla bekleyen okurlarına umut verdi.

Kaynak : PHA