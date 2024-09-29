Adil Yaşar Kitap ve Kırtasiye’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dalyan, Adıyaman’daki kültürel altyapının yetersizliğine dikkat çekerek, şehirde bir şehir kütüphanesi ve kitaplığının bulunmadığını vurguladı.

Kitaplarıyla Adıyaman’ın Kültürel Mirasına Işık Tutuyor

Dalyan, etkinlik sırasında imzaladığı kitaplar ve üzerinde çalıştığı projeler hakkında da bilgi verdi. Özellikle 19. yüzyılda Amerikalı Misyonerlerin Hakkari Günlüğü kitabında, Amerikalı Misyonerlerin Hakkari bölgesindeki faaliyetlerinden, orada kurdukları okullardan ve ektikleri fitne tohumlarından bahsettiğini dile getirdi. Kitapta yer alan bilgilerin, Amerikalıların kendi rapor ve günlüklerinden derlendiğini belirten Dalyan, bu tür eserlerle bölgenin tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

Dalyan ayrıca, Adıyaman Alevileri ve Kültürü üzerine yaptığı doktora çalışmasından da bahsederek, bu kitabın Alevi kültürünün yok olmaya yüz tutmuş olan kültürel öğeleri üzerine yazıldığını belirtti. Ermeni Yaşamı adlı eserinin ise Ermenilerin sosyal ve kültürel yaşamını ele aldığını, sayılarla ölümleri değil, onların yaşam tarzlarını sosyo-kültürel açıdan incelediğini açıkladı.

Adıyaman Tarihine Katkı: Kronolojik Bir Eser

Prof. Dr. Dalyan, özellikle memleketi Adıyaman’a olan ilgisiyle hazırladığı Adıyaman’ın Osmanlı’ya Kadar Olan Tarihi üzerine çalıştığı üç ciltlik eserinden bahsetti. Kitabın birinci cildinin yayımlandığını, tamamı bitmiş olan bu çalışmanın Adıyaman’ın tarihi açısından önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Dalyan, Adıyaman adının nereden geldiğini ve şehrin Osmanlı dönemine kadar geçirdiği süreçleri kronolojik şekilde ele aldığını ifade etti.

Belediyeye ve Valiliğe Çağrı: “Şehir Kütüphanesi Eksikliği, Memleket Bilincinin Oluşmasına Engel”

Dalyan, Adıyaman’da şehir kütüphanesi olmamasını eleştirerek, kültürel anlamda önemli bütçelere sahip olan yerel yönetimlerin bu alanda adım atmamasını eleştirdi. Şehir ve memleket bilincinin gelişmesi için bu tür altyapı projelerinin büyük önem taşıdığını belirten Dalyan, “Kültürel bütçeleri olmasına rağmen Adıyaman’da bir şehir kitaplığı ve kütüphanesi oluşturmadılar,” diyerek bu eksikliğin şehirdeki kültürel birikimi zayıflattığını vurguladı.

Kültürel Birikimi Gelecek Nesillere Aktarma Amacı

Yaptığı çalışmaları geleceğe miras olarak gördüğünü ifade eden Dalyan, “Bizden sonra yeni nesillerin bu bayrağı alıp daha ileri taşımalarını istiyoruz,” diyerek kültürel mirasın ve yerel tarih bilincinin aktarılmasının önemini vurguladı. Kendisi de Adıyaman’da yetişmiş olan tarihçi ve yazarlar Zeki Adıyaman ve Aziz Çağlayan gibi isimlerden ilham aldığını belirten Dalyan, onların başlattığı yolu devam ettirdiğini söyledi.

Etkinliğe katılan diğer yazar ve şairler gibi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan da, Adıyaman’da yapılan kültürel etkinliklerin, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecine katkı sağladığını ve şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kaynak : PHA