Kentin bu zorlu süreci atlatma çabaları kapsamında, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversite ile esnafın iş birliğiyle düzenlenen imza günleri, konferanslar, konserler ve sanat etkinlikleri, halkın moralini yükseltmek ve toplumsal birliği güçlendirmek amacıyla hız kesmeden devam ediyor.

29 Eylül Pazar günü, Adıyaman’ın Altınşehir bölgesinde Adil Yaşar Kitap ve Kırtasiye ev sahipliğinde gerçekleşen imza gününde ünlü yazar ve şairler okurlarıyla bir araya geldi. Deprem sonrası kentin yaralarını sarmaya yönelik etkinliklere katkıda bulunan bu buluşma, edebiyat severler ve bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü.

İmza gününün baş konuğu, ünlü şair, yazar ve gazeteci Yılmaz Odabaşı olurken, etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Nazan Taştan Yapıcı, Suat Tekin, Murat Kayış ve Turan Koç gibi önemli isimler de yer aldı.

"Adıyaman'da Bir Şairin İzleri: Yılmaz Odabaşı'nın Duygusal Konuşması"

Etkinliğin baş konuğu olan Yılmaz Odabaşı, deprem sonrası Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehirde yaşanan trajediyi yerinde görmenin kendisi için derin bir anlam taşıdığını ifade etti. Şair, bu tür etkinliklerin bölgedeki sosyal hayata katkı sunduğunu belirtti ve deprem felaketinin sadece Adıyaman’ın değil, Türkiye’nin tamamının acısı olduğunu vurguladı.

"Adıyaman’da olmak, Türkiye’nin bir başka kentinde olmaktan çok daha duygulandırıcı benim için," diyen Odabaşı, şu sözleriyle duygularını aktardı: “Bu enkazı yerinde görmek ve Adıyaman halkına selamlarımı sunmak üzere gönüllü olarak buraya geldim. Hayat bütün yıkımlara rağmen devam etmek zorunda. Buradaki yoğun ilgiden son derece memnunum. Adıyamanlıların gözlerindeki parıltının sönmemesini diliyorum. Bu büyük acı sadece onların değil, tüm Türkiye’nin acısıdır.”

"Farklı Disiplinlerden Yazar ve Şairlerin Katılımıyla Zenginleşen Etkinlik"

Etkinliğe katılan diğer yazar ve şairler de imza gününde okurlarıyla buluşarak eserlerini tanıttı ve duygu ve düşüncelerini dile getirdi:

Nazan Taştan Yapıcı, çocuk kitapları ve yetişkin romanları ile tanınan bir yazar olarak, deprem sonrası çocuklara yönelik projelerde yer aldığını belirtti. Yapıcı, özellikle depremi çocuklara anlatan hikayeler yazmanın ve bu projelerde yer almanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Adıyaman’ın tarihini ve kültürünü işleyen akademik çalışmalarıyla biliniyor. Dalyan, bölgenin tarihine ışık tutan eserlerinden bahsederek, özellikle 19. yüzyıl Amerikan misyonerlerinin Hakkari bölgesindeki faaliyetlerini anlatan kitabını tanıttı. Etkinlikte konuşan Dalyan, “Bu tür etkinliklerin Adıyaman'da devam etmesi, kentin kültürel zenginliğinin yeniden canlanması açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Murat Kayış, şiir ve manzum eserleriyle edebiyat dünyasında tanınan bir isim. Adıyaman'daki yaşamı ve deprem sonrası toplumsal travmayı şiirlerinde işleyen Kayış, bu tür kültürel etkinliklerin toplumun sosyalleşmesi adına büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Suat Tekin, Adıyaman’ın sosyolojisini ve kırsal yaşamını konu alan eserleriyle etkinlikte yer aldı. Deprem sonrası yazdığı son romanı olan "En Son İhanet" ile dikkat çeken Tekin, eserinde kırsal bölgelerde yaşanan sosyo-ekonomik sorunlara ve toplumsal ayrışmalara değindiğini belirtti.

Turan Koç, deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve emniyet mensuplarının yardımlarına duyduğu minneti dile getirdi. Koç, deprem sürecinde yaşanan dayanışmayı anlatan öykü ve şiirlerini katılımcılara tanıttı.

Adıyaman’ın Kültürel Canlanmasında Büyük Bir Adım

Adıyaman’da gerçekleştirilen bu tür imza günleri, yalnızca bölge halkı ve edebiyat severler için değil, aynı zamanda yazarlar ve şairler için de önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Deprem sonrası yaşanan derin acıların sanatsal etkinliklerle hafifletilmeye çalışılması, kentin kültürel mirasını da koruma amacı taşıyor.

Etkinliğe katılan yazarlar, edebiyat severlerle kurdukları sıcak diyaloglar sayesinde, hem eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırdı hem de okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Adıyaman Belediyesi’nin ve yerel STK'ların desteklediği bu tür organizasyonların devam edeceği ve kentin kültürel hayatına büyük katkılar sunacağı belirtiliyor.

Yazarların Mesajı: Kültürel Canlanma Sürmeli

Etkinlik sonunda katılımcı yazarlar ve şairler, Adıyaman’ın kültürel ve sanatsal yaşamını canlandırmanın önemine dikkat çekti. Yılmaz Odabaşı, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların toplumsal birliğe ve dirence katkı sunduğunu belirterek, “Adıyaman halkının gözlerindeki umudu korumalıyız. Sanat, bu süreçte en büyük dayanağımız olacak” dedi.

Adıyaman’da düzenlenen imza günlerinin ve diğer kültürel etkinliklerin, kentin sosyal dokusunu yeniden inşa etme yolunda önemli adımlar olduğu, yazar ve şairlerin bu sürece büyük katkı sunduğu vurgulandı. Etkinliğe katılanlar, gelecekte daha fazla sanatsal etkinliğin düzenlenmesini talep ederek, bu buluşmanın kendileri için unutulmaz bir anı olarak kalacağını ifade ettiler.

Kaynak : PHA