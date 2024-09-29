Ziraat Odaları, haberlerin inandırıcı bulunmadığını ve bölgedeki buğday depolama süreçlerinin normal işleyişine uygun olduğunu vurguladı.

Açıklamada, TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) Adıyaman Başmüdürlüğü’nün, 2023 yılı alım döneminde üreticilerin mağdur olmaması adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği ve depolama kapasitelerinin yetersiz olduğu yerlerde, ürünlerin açık yığınlarda muhafaza edildiği belirtildi. Bu yöntemin TMO tarafından uzun yıllardır başarıyla uygulanan bir yöntem olduğu ifade edilirken, bu süreçte yaşanabilecek kıymet kaybının da normal limitler içerisinde olduğu açıklandı. Özellikle, açık yığın alanlarında gerçekleşen fire oranının yüzde 0,5 gibi düşük bir seviyede olduğu vurgulandı.

Açık Yığın Depolama Yöntemi ve Fire Oranları

TMO'nun depolama alanlarının yetersiz olduğu bölgelerde, üreticilerin zarar görmemesi adına buğdayı açık yığınlarda muhafaza ettiği belirtildi. Açıklamada, bu yöntemin TMO’nun uzun yıllardır başvurduğu bir yöntem olduğu ve küçük fire oranlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu vurgulandı. Bölgedeki yüksek alım rakamlarına rağmen çiftçilerin zarar görmemesi adına TMO’nun büyük bir çaba sarf ettiği ifade edildi.

Ziraat Odası tarafından yapılan araştırmalarda, basında çıkan "binlerce ton buğdayın çöpe atıldığı" haberlerinin asılsız olduğu sonucuna varıldı. Özellikle, açık yığınlarda oluşan doğal firelerin "binlerce tonluk kayıplar" olarak yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığı, aksine fire oranlarının limitler dahilinde kaldığı belirtildi.

Üreticilerin Mağduriyeti Söz Konusu Değil

Açıklamada, TMO Adıyaman Başmüdürlüğü’nün, deprem felaketinin etkilerine rağmen alım sürecini başarılı bir şekilde yönettiği ve bu süreçte üreticilerin mağdur olmaması için yoğun bir çaba sarf ettiği vurgulandı. Ziraat Odası, bölge çiftçilerinin taleplerinin karşılanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına TMO ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu süreçte emeği geçen tüm TMO çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak : PHA