İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün yeni partisinin TBMM'deki grup toplantısında resmi olarak CHP rozetini taktı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi TBMM'deki grup toplantısında kürsüye davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye İttifakı" ile son yerel seçimlerde birinci parti olduklarını; CHP'yi her zaman baba evi olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Özel, Ümit Özlale'ye parti rozetini taktı.

Özlale ile CHP'nin hem ekonomi takımının hem de İzmir'deki temsil gücünün daha da arttığını ifade eden Özel, "Ailemiz büyümeye devam ediyor. Baba evine katılımlar devam ediyor. Bundan sonra da baba evine gelenlerin arttığını ve CHP'nin güçlenerek, büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.