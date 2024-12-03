Adıyaman’da rezerv alan inşaatında çalışma esnasında işini bitiren kule vinç operatörü, vince Türk Bayrağı asarak kendi etrafında dönmeye başladı.

O anları gören vatandaşlar ise sevince ortak olarak bu güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetmeye kaydetti.

Vince asılı bayrağı izleyen vatandaşlardan Rahim Altun, böyle güzel bir kutlamaya şahit olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Adıyaman’da böyle görüntüleri hep görmek istediklerini ifade eden Altun, “Adıyaman’ımızda böylesine güzel bir görüntü görmek bizleri mutlu ediyor çünkü 6 şubat depreminde şehrimizin birçok yeri yıkıldı ve şuan bulunduğumuz yer de yıkılmıştı ve rezerv alanı ilan edilen yerde bir kule vincin işi bitmesi bu şekilde asil bayrağımız ile kutlanması bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Kaynak : PHA