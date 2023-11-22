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Prof. Dr. Ümit Özdağ: Türk Milliyetçilerine 1918-1922 arasında İstanbul’da işgal güçleri nasıl davranıyorlar ise Saray Rejimi de cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Ankara’da öyle muamele ediyor.

1918-1922 arasında işgalcilerin Türkiye’deki varlığına ve işgal rejimine itiraz etmek suçtu. 2023 yılında ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Türkiye’de artarak ve ağırlaşarak devam eden varlığına itiraz etmek suç haline geldi. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, hiçbir şiddete başvurmadan, sokağa dahi çıkmadan sosyal medyada 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istedikleri ve sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcanmasına karşı çıktığı için sabaha karşı yapılan polis operasyonları ile evlerinden alındılar ve tutuklandılar. İki ayı geçti. Suçları ne? Yalan haber yaymak. Haberin yalan olduğuna kim karar veriyor? Neye göre yalan? Eğer İletişim Başkanlığına göre yalansa geçin onu. Halkı kin ve nefrete kışkırtma, bu vatanseverlerin attıkları tweetlerden yaptıkları haberlerden dolayı kim kin ve nefrete kapılmış ve hangi eylemi yapmış Ortada bir tane eylem yok.

İstanbul’da halkı yabancı temsilcilikleri basmaya teşvik eden kişiler hakkında çıkan olaylarda onlarca polis yaralanmasına, bir polisin kafatası kemiği çatlamasına rağmen iş yeri yakılıp yıkılmasına rağmen bu çağrıyı yapanla ilgili en ufak bir hukuki takibat yapılmadı. “Hatay Araptır” diyen provokatör ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Savcı takipsizlik kararı verdi. Bakın, artık yapılan Türk milletine haksızlık boyutuna ulaşmıştır. Türk Milletinin hukukunu savunan vatanseverlere, Atatürkçülere, Türk Milliyetçilerine politik zulümdür. 2 aydır tutuklu olan arkadaşlarımız bu suçu işlemiş olsalardı ve ceza almış olsalardı yatacakları bu kadardı zaten. Yarın beraat edip dışarıya çıktıklarında nasıl bakacaksınız yüzlerine? Siz de biliyorsunuz ki tutukladığınız vatanseverlerin bu ülkeyi sevmekten başka suçu yok. Daha önce de söyledik; bizi bu politize hukuk operasyonlarıyla Türkiye’yi sevmekten, Türk Milletini sevmekten vazgeçiremezsiniz. Geri adım attıramazsınız. Susturmak mı istiyorsunuz? Öldürürsünüz. Ama susturamazsınız başka türlü. Bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Şu anda arkada Sincan Kapalı Cezaevinde yatan arkadaşlarımız da ülkelerini, içeride yatırdığınız için sevmekten vazgeçmeyecek. Daha fazla sevecek. Bundan sonra Zafer Partisi olarak bu konuyu sabırla bekledik. Her gün gündemde tutacağız. Göreceksiniz; her gün arkadaşlarımız için gösteri yapacağız. Türkiye’nin her yerinde yapacağız ta ki bu vatanseverleri hapishaneden dışarı çıkarana kadar.