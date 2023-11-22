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Mahalle mahalle dolaşarak ziyaretlerine devam eden Çokgören plan ve projeleriyle de büyük takdir topluyor.

Genç, dinamik ve yenilikçi bakış açısıyla Besni halkının kurtarıcısı olarak görülen Ela Çokgören, yaklaşan yerel seçimler kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız düşüncesiyle mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan Çokgören, plan ve projeleriyle de tüm kesimin sevgi ve saygısını kazanıyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Çokgören, tüm Besnili hemşehrilerine teveccühleri için teşekkür ederek şunları söyledi:" Amacımız belli, hedefimiz Besni. Besni'yi en prestijli ilçe yapana kadar çalışmalarımız devam edecek. Besni aslında her ne kadar potansiyelinin altında gibi gözüküyor olsa da sosyal, siyasal, ekonomik olarak ülkemize birçok kapı açma potansiyeli olan bir ilçe. İşte biz bunu biliyor ve yenilikçi bir zihniyetle Besni'nin makus kaderini yenmesini istiyoruz. Bu nedenle de seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek halkla bütünleşiyor, sorunları, talepleri birinci ağızdan dinliyoruz. Besni'nin kronikleşmiş ve zincirini kıramayan bütün sorunlarını biliyorum ve ona göre çözüm önerilerimi sıralıyorum. Öyle ki bizlere bu zamana kadar evini, işyerini, gönlünü açan, gülümsemesiyle bizlerin umudu olan, bizleri bir sözüyle gururlandıran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, vâr olun. 31 Mart bizim tarihimiz olacak" dedi.