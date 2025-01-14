Yeni yılda gelen zam ile birlikte araç muayene ücretlerinin 1.334 TL ile 3.543 TL arasında değiştiği TÜVTÜRK’te üç yıl içinde 42 milyon 991 bin muayene yapıldı.

TÜVTÜRK’e 20 yıllığına devredilen araç muayene hizmetleri imtiyazına ilişkin süre 2027 yılında dolacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı araç muayene hizmetleri için yeni bir ihale hazırlıklarını sürdürürken, çalışmalara iktidarın gölgesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun TÜVTÜRK’ün ne kadar kazanç elde ettiği sorusuna cevap vermedi.

2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonları, ekonomik olarak zaten zor günler yaşayan vatandaşların tepkisini çekmeyi sürdürüyor. İstasyonlarda, aracın bir civatasının bile sıkılmadığını ancak vatandaşların boğazının sıkıldığını söyleyen CHP’li Karasu, Ocak ayı ile birlikte araç muayene ücretlerine de yüzde 44 zam yapıldığını hatırlattı.

KAZANCI GİZLENDİ

TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından vatandaşların olumsuz etkilendiğini de vurgulayan Karasu, geçen yıl ekim ayında hazırladığı soru önergesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na 2022’den beri kaç aracın muayenesinin yapıldığını, bu muayenelerden ne kadar kazanç elde edildiğini, TÜVTÜRK’ün ne kadar kazanç beyan ettiğini ve bu kazancın ne kadarlık kısmının Hazine’ye gelir olarak kaydedildiğini içeren 8 ayrı soru sordu. Karasu’nun önergesine aylar sonra gelen yanıtta, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında 1 Ocak 2022 tarihinden 13 Kasım 2024 tarihine kadar muayene tekrarı da dahil olmak üzere toplam 42 milyon 991 bin 387 adet araç muayenesi gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Ancak, diğer bilgileri paylaşmadı.

YANDAŞ GÖLGESİ DÜŞTÜ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale için ilana çıktığını hatırlatan Karasu, Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihalenin pazarlık usulüyle gerçekleştirileceğini, tekif verecek isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olması gerektiğini, 5 yıllık periyot içinde en az toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirmiş olması gerektiğini kaydetti. 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin Karasu şöyle konuştu:

“Aldığımız bilgilere göre eski bakanlardan birisi de ihaleye şartnamesi alıp ihaleye gireceği ifade ediliyor. Araç muayene istasyonları bu ülkede ciddi anlamda kar eden ve vatandaşlarımızı da mağdur eden bir kurum halinde. Fahiş muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. Yeni yılda gelen yüzde 40 zam ile birlikte araç muayene ücretlerinin katlandı. Burada yapılması gereken ihalenin açık, şeffaf ve vatandaşlarımızın karına dönük bir ihale olarak gerçekleştirilmesi. Uyarıyorum; Kamu Özel İşbirliği projelerinde, Yap İşlet Devlet projelerinde yapmış olduğunuz şekilde orayı da bir yandaşınıza peşkeş çekmeyi asla düşünmeyin.”

2025 YILI ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar vatandaşın tepkisine neden olurken TÜVTÜRK’ün zamlı yeni tarifeesi şöyle:

• Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet:1.334,40 TL

• Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.620,80 TL

• Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.543,60 TL

Kaynak : PHA