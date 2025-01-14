Operasyon Kararlılığı Vurgusu
MSB açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Terörle Mücadelede Kesintisiz Operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeleye yönelik operasyonları hız kesmeden devam ederken, özellikle Suriye'nin kuzey bölgelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen sınır ötesi harekâtlara dikkat çekiliyor. MSB, son dönemde yapılan operasyonlarda terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesiyle bölgenin güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguluyor.
Uluslararası Güvenlik Mesajı
Bakanlığın "Terörü kaynağında yok etme" stratejisi çerçevesinde yürütülen operasyonların, ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrarı sağlama amacı taşıdığı ifade ediliyor. Türkiye'nin, sınırlarına yönelik tehditlere karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceği mesajı veriliyor.
Son Dönemde Artan Operasyonlar
Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaşan operasyonlarla birlikte terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda etkisiz hale getirilen terörist sayısının artmasının, terör unsurlarına karşı caydırıcı bir etki yarattığı kaydedildi.
Kaynak : PHA