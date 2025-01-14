Tutuklu sanıklar Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş’un yanı sıra 4 sanığın da yargılanacağı dava, hem mağdur aileler hem de kamuoyu açısından kritik öneme sahip.

Savcılık İddianamesinde Ağır İddialar

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlaması yer alıyor. İnceleme ve bilirkişi raporlarına göre, binanın yapımında ciddi kusur ve ihmaller bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede dikkat çeken temel bulgular arasında şunlar yer aldı:

Düşük Kaliteli Malzeme Kullanımı: Beton dayanıklılığının standartların altında olduğu tespit edildi.

Statik Projeye Aykırılık: Projeye uygun olmayan kolon ve kiriş sistemlerinin kullanıldığı vurgulandı.

Yapı Denetim Sürecindeki Eksiklikler: Yapının denetim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmediği ve hataların göz ardı edildiği ifade edildi.

Savcılık, sanıkların deprem riskine rağmen gerekli önlemleri almadan projeyi tamamladığını belirterek sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Hatice Bozkurt: “Adaletin Tecellisi İçin Buradayız”

Müşteki tarafın avukatlarından Hatice Bozkurt, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek yargılama sürecinin önemine dikkat çekti. Bozkurt şunları söyledi:

“Bugün burada müvekkillerimizin haklarının takibi için yargılamalara katılacağız. Bu dava, Zümrüt İnşaat’ın yıkılan konutlarından yalnızca birinin davası. Sanıkların binanın yapımında geçerli mevzuata uymadığı, malzeme kalitesini göz ardı ettiği bilirkişi raporlarıyla sabittir.”

Bozkurt, deprem bölgesindeki yapılaşmalarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın caydırıcı bir karar ile sonuçlanması, gelecekte benzer ihlallerin önüne geçilmesi ve vatandaşların yargıya güveninin sağlanması açısından çok önemli.”

Mağdur Ailelerin Adalet Talebi

Depremde yakınlarını kaybeden aileler de duruşma öncesinde adalet çağrısında bulundu. Yaşamını yitirenlerin yakınları, sevdiklerinin kaybının unutulmayacağını ve bu acının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Bir mağdur yakını, “O binada çocuğum ve eşim can verdi. Bunca ihmale göz yumanlar yargı önünde hesap vermeli. Adalet istiyoruz,” dedi.

Geniş Güvenlik Önlemleri

Adıyaman Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davaya kamuoyunun yoğun ilgi göstermesi nedeniyle duruşma salonu ve çevresinde güvenlik görevlileri hazır bulundu. Sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve medya mensupları da davayı takip etmek üzere Adıyaman Adalet Sarayı’nda yer aldı.

Kamuoyu Davanın Sonuçlarını Bekliyor

Bu dava, Adıyaman’da yaşanan büyük kayıplar ve ihmal iddiaları açısından sembolik önem taşıyor. Yargılamanın seyrinin yalnızca bu dosya için değil, benzer inşaat hataları nedeniyle açılan davalarda da emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Davanın ilk duruşmasında sanıkların savunmaları alınacak ve dosyaya eklenen bilirkişi raporları değerlendirilecek. Gelişmeler anlık olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak : PHA