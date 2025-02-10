Gençlere Eğitime Destek Sürecek

Adıyaman Belediyesi, depremden etkilenen öğrenciler başta olmak üzere, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla YKS ücretlerinin karşılanacağını açıkladı. Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, daha önce üniversiteyi kazanan öğrencilere başarı sıralamalarına göre nakdi destek sağladıklarını hatırlatarak, şimdi de YKS’ye girecek gençlerin yanında olduklarını belirtti.

“Depremzede gençlerimiz için küçük gibi görünen ancak onlar için büyük anlam taşıyan bu desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Onlara güveniyoruz, çünkü bu şehrin gelecekteki yöneticileri, meclis üyeleri onlar olacak. İnşallah hayal ettikleri fakültelere yerleşirler.”

Başvuru Detayları Yakında Açıklanacak

Belediye yetkilileri, sınav ücretlerinin ödenmesi için başvuru süreci ve koşullarının kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Eğitim alanında gençlere yönelik desteğin devam edeceğini vurgulayan belediye, üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilerin ekonomik kaygılar yaşamadan sınava girmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak : PHA