Emekliler 11 Şubat’ta Ödemelerini Alabilecek

SGK’nın duyurusuna göre:

- En düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi.

- Bu artışla birlikte 1.969 TL’lik fark ödemesi yapılacak.

- Emekliler ve hak sahipleri fark tutarlarını 11 Şubat itibarıyla hesaplarından tahsil edebilecek.

SGK, fark ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını ve emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT şubelerinden paralarını çekebileceklerini belirtti.

Zamlı Maaşlar Şubat Ayında Tam Olarak Yatacak

Yapılan düzenlemeyle birlikte şubat ayında emeklilere zamlı maaşları tam olarak yatırılacak. Ocak ayında fark ödemeleri olmadan maaş alan emekliler, şubat itibarıyla 14.469 TL olarak hesaplarına yatan yeni maaşlarını alacaklar.

Yetkililer, emeklilerin ödemelerini kontrol etmek için e-Devlet üzerinden SGK ödeme bilgilerini sorgulayabileceklerini belirtti.

Bu gelişme, özellikle en düşük maaşı alan emekliler için ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacak.

Kaynak : PHA