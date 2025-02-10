DEM Parti’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, heyet, ilk olarak Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek, ardından Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek.

İmralı Heyeti’nin Görüşme Trafiği

Açıklamada, heyetin daha önce İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile iki kez görüştüğü hatırlatılarak, Kürt sorununun çözümüyle ilgili olarak toplumun çeşitli kesimleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

“Heyetimiz bu hafta sonu Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle görüşecektir. Heyet’te İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerimiz ile parti yetkililerimiz yer alacaktır.”

DEM Parti’ye göre bu görüşmeler kapsamında:

- 16 Şubat Pazar günü: Heyet, Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

- 17 Şubat Pazartesi günü: Heyet, Süleymaniye’de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileriyle bir araya gelecek.

Görüşmelerin Gündemi Ne Olacak?

DEM Parti, heyetin gerçekleştireceği görüşmelerde İmralı’da yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağını ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkililerinin süreçle ilgili görüş, öneri ve düşüncelerinin alınarak Öcalan’a iletileceğini belirtti.

“Heyetimiz, yapılacak ziyaretlerde İmralı’da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin detayları paylaşacak, sürece ilişkin öneri ve değerlendirmeleri alacak ve bunları Sayın Öcalan’a iletecektir.”

DEM Parti, heyetin daha önce TBMM’deki siyasi partilerle, tutuklu siyasetçilerle ve halk toplantılarıyla temaslarda bulunduğunu da hatırlattı.

“Heyetimiz daha önce de TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle ve Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasetçilerle görüşmüş; bu görüşmelerden aldığı öneri, görüş ve düşünceleri Öcalan’a iletmişti. Öte yandan partimiz 42 merkezde yaptığı geniş katılımlı halk toplantıları ve mitinglerle yürütülen bu çalışmalara ilişkin toplumu bilgilendirmiş ve halkın görüş, öneri, kaygı ve beklentilerini raporlar halinde İmralı heyetine iletmiştir.”

Siyasi ve Diplomatik Etkileri

DEM Parti’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle gerçekleştireceği görüşmelerin, Türkiye’nin iç politikası ve bölgedeki siyasi dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

İmralı sürecinin siyasi aktörler üzerinden yeniden şekillendirilmesi ihtimali

Kürt sorunu ve çözüm sürecine yönelik yeni bir diplomatik diyalog zemininin oluşturulması

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin, Türkiye ve Kürt siyasi hareketi arasındaki süreçte nasıl bir pozisyon alacağına dair ipuçları verilmesi

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek görüşmelerin, sürece dair yeni gelişmelere yol açıp açmayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA