Adıyaman Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurdu’nda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından depremde vefat eden personeller ile tüm vatandaşlar için dualar edildi.

“Bu Acıyı Asrın Birlikteliğine Dönüştürdük”

Mevlit programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 6 Şubat depreminin Adıyaman’da derin izler bıraktığını belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat 2023’te meydana gelen Asrın Felaketi’nin ikinci yıl dönümündeyiz. 11 ilimiz bu büyük afetten etkilendi, 50 binden fazla canımızı kaybettik. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Adıyaman da bu felaketten en ağır etkilenen illerden biri oldu. Birçok vatandaşımızı, akrabamızı ve 20 mesai arkadaşımızı kaybettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Bizler, bu büyük felaketi dayanışma ile aşarak ‘Asrın Felaketini, Asrın Birlikteliğine’ dönüştürdük ve dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Adıyaman, En Büyük Kayıpları Yaşayan İller Arasında

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, depremde en çok zarar gören illerden biri olan Adıyaman’da yaşanan kayıpların derin üzüntü yarattığını ifade etti.

“Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Adıyaman, bu büyük felakette en çok zarar gören illerden biri oldu. Rabbim, milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın.”

Gözyaşlarıyla Anma Töreni

Mevlit programına;

Adıyaman Vali Yardımcıları Mehmet Tığlı ve Uğur Kapar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Hizmet Müdürleri ve Şube Müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, depremde hayatını kaybeden personellerin yakınları katıldı.

Törende duygusal anlar yaşanırken, mesai arkadaşları, depremde şehit olan personelin anısını gözyaşlarıyla andı.

Kaynak : PHA