Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yol açtığı büyük yıkımın bedelini ödemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

“Gazze’deki Yıkımın Bedelini İsrail Ödemeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının ikinci bir Nekbe (Büyük Felaket) yaşamasına kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, İsrail’in Gazze’de neden olduğu 100 milyar dolarlık hasarın tazmin edilmesi gerektiğini söyledi.

“Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. İsrail'in hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez. Netanyahu, 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından koparamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze’de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.”

“Deprem Bölgesindeki Başarıyı Gazze’de de Gösterebiliriz”

Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşandığını, ancak devletin hızlı hareket ederek enkaz kaldırma çalışmalarını kısa sürede tamamladığını ve inşa sürecini başlattığını vurguladı.

“6 Şubat 2023 depremlerinde gerçekten büyük bir yıkım yaşadık. 53 binden fazla canımızı kaybettik. 311 bini aşkın bina kullanılamaz hale geldi. Ancak depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden enkazı kaldırdık, inşaatlara başladık ve şimdiye kadar 201 bin konutu teslim ettik. Bu yıl bitmeden 453 bin konut ve iş yerini teslim edeceğiz.”

Bu süreci Gazze’de de uygulayabileceklerini belirten Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi halinde Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılabileceğini ifade etti.

“Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze’de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz. Evelallah çok kısa sürede Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz. Yeter ki, Gazzelilerin zaten hakkı olan bu para İsrail’den tahsil edilsin.”

“Uluslararası Sistem Adaletsiz ve Çökmüş Durumda”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın Gazze’deki katliamlar karşısında sessiz kaldığını ve uluslararası sistemin çöküş içinde olduğunu belirtti.

“İsrail'in Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 61 bini aşkın Filistinlinin hayatına mal olan katliamlarına BM Güvenlik Konseyi dur diyemedi. Batı dünyası 471 gün boyunca çok kötü bir imtihan verdi. İnsan hakları örgütleri ve basın kuruluşları Gazze’de yaşanan soykırımı görmezden geldi.”

Bu durumu küresel sistemin adaletsizliğiyle ilişkilendiren Erdoğan, dünya düzeninin değişmesi gerektiğini vurguladı.

“Türkiye olarak biz şuna inanıyoruz: Yaklaşık 2 milyarlık İslam aleminin temsil edilmediği bir küresel sistem adil değildir. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ şiarımız, bu adaletsizliğe karşı bir itirazdır.”

“Filistin İçin Çabalarımızı Artırmalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin yeniden inşasının yanı sıra, bağımsız Filistin devletinin tanınması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

“Gazze’nin yeniden imarının yanı sıra, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin kurulması için çabalarımızı artırmamız büyük önem arz ediyor.”

Türkiye’nin Gazze’ye gönderdiği insani yardımlar ve İsrail ile tüm ticari ilişkilerini keserek verdiği tepkinin süreceğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun da İsrail’in hesap vermesi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA