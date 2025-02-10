Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çfitlerin sayısının 50 bin 944'e ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yılında refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Aile değerlerimizi koruyacak, genç ve dinamik nüfus yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Göktaş, gençlere güçlü bir gelecek sunmak adına, yuva kurma yolunda Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 aile yılında, çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve daha fazlasıyla vatandaşlarımıza destek olmayı, onların yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.