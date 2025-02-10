Ali Mahir Başarır: “Bu, Halkın İradesine Yargı Eliyle Darbedir”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmaya yönelik tepkisini Halk TV’de katıldığı programda dile getirdi.

“Bu soruşturmayı açma cüretinde bulunan o savcılara sesleniyorum: İsimlerinin önünde ‘Cumhuriyet’ yazıyor, ‘Cumhuriyet Savcısı’ diyorlar. Bu kelimeyi, bu unvanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlular. Kendinize gelin, haddinizi bilin! Siz kim oluyorsunuz? 81 ilde dünyanın en demokratik yöntemleriyle seçilen kurultay delegelerinin iradesine soruşturma açıyorsunuz. Bu halkın iradesine yargı eliyle darbedir.”

Başarır, soruşturmanın açılmasının CHP’ye yönelik siyasi bir hamle olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler öncesinde CHP’ye baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü.

“FETÖ’nün ‘mezardan çıkın oy kullanın’ dediği 2010 referandumunda yargı teslim alındı, soruşturma açıldı mı? 2017’de mühürsüz oylarla Türkiye’nin rejimi değiştirildi, yargı sustu. Ama bugün, 2023’te yapılan CHP Kurultayı için 2 yıl sonra soruşturma açıyorlar. Hadi oradan! Kim oluyorsunuz siz?”

“Kurultayımızın İradesini Kimse Sorgulayamaz”

Başarır, CHP’nin 38. Kurultayı’nda delegelerin özgür iradesiyle oy kullandığını ve bu sürecin kimse tarafından sorgulanamayacağını belirtti.

“Kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan bu girişim kabul edilemez. 1300 kurultay delegemiz özgür iradesiyle oy kullandı. Kimse bizim irademizi sorgulayamaz, soruşturamaz! Neyin şaibesi? Aradan 2 yıl geçmiş, şimdi mi soruşturma açıyorsunuz? Bu halk iradesine karşı bir darbe girişimidir.”

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktığını hatırlatan Başarır, iktidarın CHP’ye karşı yargı eliyle bir operasyon yürüttüğünü savundu.

“Bu ülkede gündemi adliye koridorlarına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluk, işsizlik, sefalet ve yolsuzluktur. Seçim yaklaşıyor ve iktidar kaybettiğini anladıkça bizleri susturmaya çalışıyor.”

“Kurultayımızın İptali Mümkün Değil”

Soruşturma kapsamında CHP kurultayının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Başarır, böyle bir olasılığın bulunmadığını belirtti.

“Bu kurultayın iptal edilmesi mümkün değil! Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) onayladığı, delegelerimizin onuruyla oy kullandığı bir süreç yaşandı. Erdoğan’ın haddine mi benim kurultayıma laf söylemek? CHP’nin kurultayına yalnızca parti üyeleri ve delegeleri karar verir.”

CHP’den Yargıya Sert Mesaj: “Bu Soruşturmayı Tanımıyoruz”

CHP kurmayları, soruşturmayı siyasi bir girişim olarak değerlendirdiklerini ve hukuki olarak hiçbir geçerliliği olmadığını belirtti.

Başarır, soruşturmanın CHP’ye bir leke sürmeye çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyleyerek şöyle konuştu:

“Bize hiçbir leke yapışmaz! Tertemiz bir partiyiz. Türkiye’nin milyonlarca insanının oy verdiği bir partiyi mahkemelerde yıpratamazsınız. Biz buradayız ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu soruşturmayı tanımıyoruz.”

CHP liderliği, önümüzdeki günlerde soruşturmaya karşı hukuki ve siyasi olarak sert bir tavır alacağını belirtti. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve CHP'nin nasıl bir hukuki yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA