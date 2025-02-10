Hamzaçebi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs. gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir."

"Erdoğan’ın Sürekli Gündemde Tutmasına Meydan Verilmemeli"

Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Kurultayı ile ilgili iddialarını sürekli gündemde tutmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili olarak dördüncü kez şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor."

Hamzaçebi, CHP yönetiminin bu iddialara karşı daha güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın bugüne kadar partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu. Benim söylediğim artık süreklilik arz eden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır. Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir."

"Parti Yönetiminde Olsaydım Meydan Okurdum"

Hamzaçebi, CHP yönetiminin Erdoğan’ın bu iddialarına daha net bir cevap vermesi gerektiğini savunarak, parti yönetiminde olsaydı suskun kalmayacağını ve açık bir şekilde karşılık vereceğini söyledi:

"Ben parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim: 'Sayın Erdoğan'ın kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz kurultayımızdan, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceğine kendi partisine baksın. Şaibe deyince akla gelen AK Parti'dir, CHP değil.'"

Hamzaçebi, asıl eleştirisinin CHP'nin iddialara yeterince güçlü bir yanıt vermemesi olduğunu belirterek, Erdoğan’ın bu konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP İçinde Tartışmaları Alevlendirebilir

Hamzaçebi'nin bu çıkışı, CHP içindeki kurultay sonrası sürece ve mevcut yönetimin krizlere verdiği tepkilere dair tartışmaları alevlendirebilir. Özellikle CHP içinde Erdoğan’ın açıklamalarına nasıl karşılık verilmesi gerektiği konusunda farklı görüşlerin bulunduğu bilinirken, Hamzaçebi’nin bu sert çıkışı, parti içinde yeni bir tartışma başlatabilir.

Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve CHP’nin bu sürece nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA