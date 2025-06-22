Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik 22 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Türkiye, saldırının bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulunarak, tarafları sorumlu davranmaya ve diplomatik çözüme odaklanmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, saldırının bölgesel çatışmayı küresel düzeye taşıyabilecek ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı ve tüm tarafları itidalli davranmaya davet etti.

Açıklamada, Türkiye’nin İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuyla başlayan çatışmaların yayılma tehlikesine sürekli dikkat çektiği belirtilerek, “ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısı, bu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Yaşanan gelişmeler, bölgesel ihtilafın küresel boyuta taşınmasına neden olabilir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bakanlık, İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın çözümünün müzakerelerden geçtiğini vurguladı ve uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm için çaba göstermeye çağırdı. Açıklamada, “İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybı ile yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

TÜRKİYE’DEN YAPICI KATKI TAAHHÜDÜ

Türkiye’nin, bölgesel istikrar için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, diplomasinin önemi bir kez daha öne çıkarıldı. Bakanlık, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barış için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.