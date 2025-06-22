İstanbul’da Kritik Zirve: “Dönüşen Dünyada İİT”

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen zirve, “Dönüşen Dünyada İİT” temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanları yoğun katılım sağlarken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti ve kapanış oturumunu yönetti.

Gazze'de Devam Eden Katliama "Soykırım" Tanımı

İstanbul Bildirisi’nde, İsrail'in 19 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü askeri operasyonlar “soykırım” olarak tanımlandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte, sivilleri hedef almakta ve sistematik olarak bir halkın yok edilmesine yönelik bir süreç yürütülmektedir.”

Filistin Devleti ve 1967 Sınırları Vurgusu

Üye ülkeler, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunarak, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca, Gazze’ye yönelik insani yardım engellemeleri, zorla yerinden etmeler ve sivil altyapıya saldırılar da kınandı.

İsrail’in Bölgesel Saldırılarına Kınama

İstanbul Bildirisi’nde sadece Gazze değil, İsrail’in İran, Suriye ve Lübnan topraklarına yönelik saldırıları da “bölgesel istikrarı tehdit eden” ve uluslararası hukuka aykırı eylemler olarak tanımlandı. Bu kapsamda;

Uluslararası toplumdan caydırıcı adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

İsrail saldırılarına karşı İran’la dayanışma amacıyla Bakanlar İrtibat Grubu kurulması kararlaştırıldı.

Keşmir, Rohingya, Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri ve İslamofobi de Gündemdeydi

Bildiride ayrıca;

Keşmir sorunu,

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerindeki barış süreci,

Rohingya Müslümanlarının durumu,

Suriye’nin yeniden inşası,

İslamofobiyle mücadele konularında da önemli çağrılar yer aldı.

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu bu kriz alanlarında dayanışma, diplomatik girişimlerin artırılması ve uluslararası sistemde daha etkin temsil kararlılığı yinelendi.

İslam Dünyasına Birlik ve Temsil Çağrısı

Bildirinin son bölümünde, üye devletler arasında daha sıkı işbirliği vurgulanarak, İslam dünyasının uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi gerektiği belirtildi:

“İslam ülkeleri olarak birlik ve dayanışmamızı artırmak, dünyada adalet, barış ve hakkaniyeti savunmak öncelikli görevimizdir.”

Kaynak : PHA