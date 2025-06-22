"Uyuşturucu sadece satanların değil, göz yumanların da suçudur"

Adıyaman’ın yoksulluk ve işsizlikle uzun yıllardır mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Anaç, bu tablonun gençleri uyuşturucuya daha açık hale getirdiğini vurguladı. Mahallelerde, okul önlerinde ve köşe başlarında torbacıların rahatça dolaştığını belirten Anaç, yalnızca uyuşturucuyu satanların değil, aynı zamanda bu yapıya göz yumanların da sorumlu olduğunu söyledi.

“Bu sadece satanların değil, onları finanse edenlerin, onlara yol açanların, göz yumanların ve sessiz kalan sistemin de suçudur!”

“Adıyaman’ın gençleri karanlığa kurban edilemez”

Anaç, DEVA Partisi olarak uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şu mesajı verdi:

“Gençliğimizi zehirleyen yapının parçası olan, onları koruyan, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Bu topraklarda hiçbir çocuk, birilerinin rantı uğruna karanlığa kurban edilemez. Adıyaman’ın gençleri uyuşturucuya, umutsuzluğa ve çaresizliğe mahkûm bırakılamaz.”

“Uyuşturucuyla mücadele sadece polisle değil, umutla yapılmalı”

Mehmet Anaç, sorunun yalnızca güvenlik güçleriyle çözülemeyeceğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin ancak adalet, eğitim, istihdam ve umut politikalarıyla başarılı olabileceğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"Uyuşturucuyla mücadele sadece kolluk kuvvetleriyle değil; adalet, eğitim, istihdam ve umut politikalarıyla yürütülmelidir."

"Bu mesele bir siyasi değil, vicdani sorumluluktur"

Anaç açıklamasının sonunda, uyuşturucunun yalnızca siyasi bir mesele değil, insanlık borcu ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek herkesi ortak mücadeleye davet etti:

“Her sokakta kaybolan bir genç, hepimizin kaybıdır. Bu nedenle bizler sesimizi yükseltiyor, herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz. Çünkü uyuşturucuyla mücadele bir tercih değil, bir insanlık görevidir.”

“Bugün evlatlarımıza sahip çıkma günüdür!”

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, kamuoyuna çağrısını “Artık laf değil, hesap sorma zamanı!” diyerek bitirdi ve sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu düzenin önüne set çekecek olan bizleriz. Bugün evlatlarımıza sahip çıkma günüdür! Çünkü gençliğimizi, geleceğimizi kaybetmeye tahammülümüz kalmadı!”

Kaynak : PHA