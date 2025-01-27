Türkiye Belediyeler Birliği aralarında CHP, AK Parti, DEM Parti, MHP, DEVA, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’nden belediyelerin bulunduğu bazı il, ilçe ve belde belediyelerine çeşitli iş makineleri hibe etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Belediyeler birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle; 1 il ve 8 ilçeye itfaiye aracı, 8 ilçeye kazıcı yükleyici, 3 il ve 4 ilçeye ekskavatör, 2 ilçeye arazöz ve 9 ilçeye de çöp kamyonu desteğinde bulunuldu.

Törende konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, yeni bir yılın başında olduklarını belirterek, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın belki de en çok ihtiyaç duyulacağı bir yılın içerisindeyiz” dedi.

Ekonomik zorlukların yeni yıl içinde de yaşanacağının altını çizen İmamoğlu, “Kendi bütçesiyle birlikte, süreci iyi dengeleyen bir yerel yönetimler sürecini hep beraber beldelerimize yaşatmalıyız. Elbette bu konu sadece belediyelerin başarabileceği bir konu değildir. Bütüncül bir yöntemle mümkündür” diye konuştu.

Bu anlamda tüm devlet kurumlarına dayanışma çağrısında bulunan İmamoğlu, “Bu bakımdan ben, diliyor ve istiyorum ki, ekonomik krizin en üst seviyeye çıktığı bu süreçte hep birlikte, dayanışma içerisinde, tasarruf tedbirleriyle vatandaşımızı hizmette mağdur etmeden, bu zor günleri hep beraber aşarız. Bu yönüyle TBB olarak, bütçemizi mümkün olduğu kadar ihtiyaç odaklı, hizmet odaklı ve insanlarımızın o beldeye geldiğinde, ‘Bu ne kadar iyi yapılmış bir iş’ desinler noktasında faydalı, aynı zamanda kapsayıcı, aynı zamanda adil bir dağıtımla, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, dengeli bir biçimde ülkenin her noktasına araç dağıtımını yapıyoruz. Tam da bu yönüyle buradayız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, araç dağıtımlarında deprem bölgelerini öncelediklerine dikkat çekti.

HİBE RAKAMLARINI PAYLAŞTI

Hibe rakamlarını da paylaşan Başkan İmamoğlu, “İlk etapta, 89 hizmet aracının deprem bölgesine dağıtımını tamamladık. Daha sonra, 157 hizmet aracı için alım sürecini başlattık. Bunlardan 40’ının alım süreci tamamlandı. 5’ini geçtiğimiz günlerde teslim ettik. 35’inin teslimini de bugün gerçekleştiriyoruz. Kalan 117 aracı da Devlet Malzeme Ofisi ile alım işlemleri sonuçlandığında teslim edeceğiz. Böylelikle; 7 büyükşehir, 17 il, 83 büyükşehir ilçe, 55 ilçe ve 31 belde belediyemize toplam 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız. Bugün, 1 ilimize ve 8 ilçemize itfaiye aracı, 8 ilçemize kazıcı yükleyici, 3 ilimize ve 4 ilçemize ekskavatör, 2 ilçemize arazöz ve 9 ilçemize de çöp kamyonu desteğinde bulunuyoruz. Törenin ardından araçlarımız yola çıkacak” diye konuştu.