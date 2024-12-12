Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da ağırlanan Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi Ankara'da dostane ortamda gerçekleşen toplantı sonrasında Ankara bildirisi yayımladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya ve Somali’nin Ankara Bildirisi, İletişim Başkanlığı'nca duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi Ankara'da ağırlandığının altı çizilen açıklamada, dostane bir ortamda gerçekleştirilen toplantı, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağlandığı kaydedildi.

Somali ve Etiyopya Liderleri birbirlerinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Antlaşması'nda yer alan ilkelere saygı ve bağlılıklarını teyit edildiği toplantıda taraflar, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize ve denizden güvenli erişiminden sağlanabilecek çeşitli potansiyel yararları tasdik ederlerken, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemen yetkisi altında, denize ve denizden güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir erişimden yararlanmasına olanak tanıyacak sözleşme, kiralama ve benzeri yöntemler de dahil olmak üzere ikili anlaşmalar yoluyla karşılıklı olarak avantajlı ticari düzenlemeleri sonuçlandırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldılar. Taraflar, bu amaçlar doğrultusunda ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025 sonuna kadar iyi niyetle teknik müzakerelere başlamaya ve dört ay içinde sonuçlandırıp imzalamaya karar verdiler.

Taraflar, bu taahhütlerin uygulanmasında Türkiye'nin desteğini memnuniyetle karşılamış ve söz konusu taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her türlü görüş ayrılığını diyalog yoluyla ve gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle barışçıl bir şekilde çözme taahhüdünde bulunmuşlardır.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Ankara Bildirisi"ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin arabuluculuğuyla yayınlanan Etiyopya ve Somali'nin Ankara Bildirisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi ayrıca, Türkiye’nin Afrika’daki halkların ve devletlerin nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürü olduğunu belirten Altun, "Türkiye ara buluculuğuyla Somali ve Etiyopya arasında varılan bu mutabakatın başta iki dost ülke olmak üzere tüm bölgeye, kıtaya ve dünyamıza barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.