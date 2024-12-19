"Asgari ücret artık geçim ücreti oldu"

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atalay, asgari ücretin son yıllarda belirleyici ücret olmaktan çıkıp geçim ücreti haline geldiğini belirtti. Atalay, "5 yıl önce asgari ücret belirleyici bir ücretti, şimdi ise geçim ücreti oldu. Türkiye’de kamu işçisi, savunma sanayi işçisi, iletişim sektörü çalışanı dahil birçok işçi asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor" dedi.

Atalay, sürecin 19 gündür devam ettiğini belirterek, bugüne kadar hükümet ve işveren tarafından net bir rakamın masaya getirilmediğini vurguladı. "Üç toplantı geçti, çay, kurabiye, su geldi ama rakam gelmedi" diyen Atalay, "Bizim masaya koyduğumuz rakam nettir. Yüzde 20 refah payı ile asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını istiyoruz" dedi.

"Kira, doğalgaz, gıda fiyatları ortada"

Ergün Atalay, geçim zorluğuna dikkat çekerek, artan kira, doğalgaz ve gıda fiyatlarının vatandaşların belini büktüğünü söyledi. Atalay, "Geçen yıl belirlenen asgari ücretle bir işçinin alım gücü 17 bin liraydı. Şu anda bu alım gücü 11 bin lira civarına düştü. Bu nedenle asgari ücret, artık belirleyici değil geçim ücreti olmuştur. İşçi, bu ücretle bir hafta bile geçinemiyor" ifadelerini kullandı.

Atalay, "Ülkedeki kira artışı ortada, doğalgaz artışı ortada, sebze meyve fiyatları ortada, eğitim giderleri ortada" diyerek, masadaki hükümet ve işveren temsilcilerinin bu gerçekleri görmezden gelemeyeceğini belirtti. "2024 yılı bizim için de, sizin için de zor bir yıl oldu. 2023 de öyleydi. Artık insanların nefes almasını sağlayacak bir rakam belirlenmeli" dedi.

"Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını eleştiren Atalay, "Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. 12 Eylül’den kalma bir sistemle asgari ücret belirleniyor. Yüksek Hakem Kurulu da aynı şekilde işliyor. İmkan olsa, diğer sendikalar da masada yer alsa daha iyi olurdu" dedi. Atalay, asgari ücret görüşmelerine HAK-İŞ ve DİSK’in de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İşçinin hakkını yedirmeyiz"

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, işçilerin haklarını savunma noktasında kararlı olduklarının altını çizerek, "Bu yıl işçilerin alım gücü yerle bir oldu. Kira, gıda, doğalgaz fiyatları fırladı. İnsanlar geçinemez hale geldi. Biz bu şartlar altında işçinin hakkını yedirmeyiz. 29 bin 583 TL'nin altındaki bir rakama imza atmayız" dedi.

Atalay, hükümetin ve işverenin masaya teklif getirmemesi halinde TÜRK-İŞ'in masadan kalkabileceği sinyalini verdi. "TÜRK-İŞ olarak, bu asgari ücret mücadelesinde HAK-İŞ ve DİSK’le de ortak hareket ediyoruz" diyen Atalay, sendikalar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Kurabiye var, rakam yok"

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi ve gazeteci Sezer Özseven, masadaki süreçle ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı. Özseven, "Üç haftadır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda masada rakamların olmasını bekliyoruz ama masada kurabiyeler var, çaylar var, sular var. Bir türlü rakam masaya gelmedi" dedi. Özseven, Türkiye’de bazı kesimlerin, toplantı masasına gelen kurabiyeleri bile yemeye tenezzül etmezken, bazı kesimlerin ise o kurabiyelere ulaşmayı bile hayal edemediğini belirtti.

"50 bin, 36 bin, 32 bin TL rakamları dolaşıyor"

Atalay, masada dile getirilen çeşitli rakamlar olduğunu ifade etti. "Benim önümde 50 bin liralık rakam var. 36 bin liralık rakam var. 32 bin lira var. 30 bin lira var" diyen Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ülke iyiye gidiyor. Bundan pay alacaksınız" sözlerine atıfta bulunarak, "Madem iyiye gidiyor, o zaman asgari ücreti de ona göre belirleyin. Bu rakamı verin de herkes nefes alsın" dedi.

Masada karar bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da somut bir rakam ortaya çıkmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 29 bin 583 TL’nin işçi kesiminin kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederken, bu rakamın altında bir ücret teklif edilmesi halinde masadan kalkabileceklerinin sinyalini verdi. Atalay’ın açıklamaları, asgari ücret sürecinde işçilerin beklentilerini açıkça ortaya koyarken, hükümet ve işveren temsilcilerinin nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA