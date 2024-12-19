Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı daha sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, D-8 ülkelerine çağrıda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Bu durumun bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirten Erdoğan, "D-8 olarak bu hukuksuzluklara çok daha güçlü bir tepki vermeliyiz" dedi.

“İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin İsrail’e karşı güçlü adımlar atması gerektiğini vurgularken, özellikle silah ambargosunun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Erdoğan, "Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İsrail'e yönelik silah satışının durdurulması için uluslararası platformlarda girişimlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, bu girişime Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ikisi de dahil olmak üzere 52 ülkenin ve 2 uluslararası teşkilatın destek verdiğini açıkladı.

“Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasına destek verilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan davaya Türkiye'nin müdahillik başvurusunda bulunduğunu belirterek, D-8 üyesi ülkelere de bu davaya destek vermeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, "Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan ve Türkiye olarak bizim de müdahillik başvurumuzu yaptığımız davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere, azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz" dedi.

Bu davanın, uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in hesap vermesini sağlayacak önemli bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan, tüm İslam ülkelerinin bu sürece destek vermesini istedi.

“Türkiye, Lübnan’a 1500 ton insani yardım gönderdi”

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin Lübnan’a yaptığı insani yardımlara da değindi. Deprem ve kriz bölgelerine insani yardım gönderen Türkiye'nin, Lübnan'a gönderdiği yardım miktarının 1500 tona yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, bu yardımların süreceğini vurgularken, İslam ülkelerinin de bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek vermesi gerektiğini belirtti.

“D-8 olarak bölgede daha güçlü bir duruş sergilemeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 ülkelerinin İsrail'in bölgedeki ihlallerine karşı daha kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Suriye’nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum.”

Kaynak : PHA