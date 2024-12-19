CHP lideri Özel, Polonez işçilerine yönelik haksız uygulamaları sert bir dille eleştirirken, Türkiye’deki tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bu şirket, işçilere ‘hırsız’ damgası vurmaya çalışıyor. Polonez ismini gördüğünüzde, bu iftirayı hatırlayın ve tüketimden gelen gücünüzü gösterin” ifadelerini kullandı.

"Kadın işçilerin direnişi tüm Türkiye’ye umut oldu"

Polonez işçilerinin çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturduğuna dikkat çeken Özgür Özel, kadın işçilerin bu süreçteki cesur mücadelesinin tüm Türkiye'ye umut verdiğini belirtti. Özel, şunları söyledi:

“Bu kadar çok kadının emeğin ön safında yer alması, Türkiye’de hak arayan ve arayacak olan herkese umut oldu, örnek oldu. Her birinizin ellerinden öpüyorum. Mücadeleniz tüm Türkiye'ye örnek olmuştur.”

CHP Genel Başkanı, sendikal örgütlenme hakkını kullanan işçilere yönelik “Kod-46” ile işten çıkarma uygulamasını da eleştirerek, bu uygulamanın işçileri haksız yere “suçlu” göstermeye yönelik bir sistem olduğunu vurguladı.

“Kod-46 ile işçiyi işten çıkarmak demek, ‘Sen yüz kızartıcı bir suç işledin’ demek. Bu, tazminatsız ve sigortasız bir şekilde işten çıkarmanın en kötü yoludur. Ancak Polonez, sendikaya üye olan işçileri bu şekilde damgalamak istedi. Yetmedi, 'hırsızlık yaptılar' iftirasını attılar. Ama sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Kendi yalanlarını itiraf ettiler, Kod-46’yı Kod-04’e çevirdiler. Yani 'yanlış yaptık, sendika hakkını kullandıkları için çıkardık' demiş oldular. Bu itiraftır, bu utanç vericidir.”

"Polonez'in adını gördüğünüz yerde bu iftirayı hatırlayın"

Özel, şirketin sendikal hakları tanımadığı sürece halktan büyük bir boykot tepkisiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Tüketimden gelen gücün önemine vurgu yapan Özel, vatandaşlara Polonez ürünlerine karşı boykot çağrısında bulundu:

“Polonez, işçilerle Bakan'a söz verdiği gibi görüşüp bu meseleyi çözmezse, o vakit hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Polonez’in ürünlerini market rafında gördüğünüzde o firmanın bu kadın işçilere 'hırsız' dediğini hatırlayın. Bunu unutmayın. Biz Polonez ismini nerede görürsek, o adı iftiracı bir patronun adı olarak göreceğiz.”

"Engelleyenler Anayasaya aykırı iş yapıyor"

İşçilerin hak aramak için yürüyüş yapmasının anayasal bir hak olduğunu belirten CHP lideri, bu konuda geçmişte Soma işçileriyle birlikte verdikleri mücadeleyi hatırlattı. Özel, Anayasa Mahkemesi’nin yürüyüş hakkını güvence altına alan kararına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“2019’da Soma işçileri Ankara’ya yürümek istedi. ‘2911 sayılı yasaya göre şehirlerarası yürüyüş yasak’ dediler. Biz de dedik ki, ‘Bu kanun, 1983 yılında, sıkıyönetim koşullarında çıkmış bir kanun. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık ve Anayasa Mahkemesi dedi ki, ‘Bu Anayasaya aykırıdır. İşçiler yürüyebilir.’ Bugün Polonez işçileri de yürüyüş yapmak isterse, hiçbir engel onlara dur diyemez. Bu yürüyüşü engelleyenler, Anayasa’ya aykırı bir iş yapıyor.”

"İşçinin hakkını yiyenin karşısındayız"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Türkiye genelindeki işverenlere de açık bir mesaj verdi. İşverenlerin sendikalı işçilere saygı duyması gerektiğini belirten Özel, işçiye "hırsız" diyen patronların toplum vicdanında mahkum edileceğini söyledi:

“Hem Polonez’e hem de Türkiye’deki tüm patronlara sesleniyorum: Eğer işçiniz sizden razıysa, biz de razıyız. Ama eğer işçinin hakkını yerseniz, hele hele sendikal mücadeleye giren insanlara ‘hırsız’ derseniz, biz size o saatten sonra her platformda karşı çıkarız. Polonez'e de söylüyorum; şu ana kadar bir şey yapmadık, ama hakkı vermezseniz tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Polonez bu işten bin pişman olacak. Hem Polonez'in işverenine hem Türkiye’deki bütün işverenlere sesleniyoruz: İşçinin hakkını yiyenin karşısında olacağız!”

"Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin!"

CHP lideri, sendikalaşmanın ve işçilerin örgütlenmesinin önemine de dikkat çekti. Polonez işçileri başta olmak üzere tüm Türkiye’deki emekçileri örgütlenmeye çağıran Özel, şunları kaydetti:

“Sendikal mücadelenin en önemli mücadele olduğunu Türkiye’deki tüm işçilere haykırıyoruz. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin! Hep beraber başaracağız. Polonez işçileri yalnız değildir. Hakkınızı alana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.”

CHP'nin desteği sürüyor

Polonez işçilerinin eylemine CHP İstanbul İl Örgütü, DİSK'e bağlı sendikalar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Özel, CHP’nin yalnızca Polonez işçilerinin değil, tüm işçilerin yanında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

"Buradan tüm Türkiye'ye duyuruyorum: Polonez işçileri yalnız değildir. Biz hep birlikte, her zaman yanlarında olacağız. İşçinin hakkını yiyen kim olursa olsun karşısında olacağız. Bu mücadeleyi kazanacağız!"

Polonez işçileri ne istiyor?

Polonez işçileri, sendikal haklarının tanınmasını, haksız yere işten atılmalarının son bulmasını ve Kod-46 iftirasının geri çekilmesini talep ediyor. İşçiler, işverenle yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini, bu nedenle direnişe devam edeceklerini açıkladı.

Polonez işçilerinin eylemi, işçi hakları mücadelesi açısından Türkiye genelinde sembol bir direniş olarak değerlendiriliyor. Özellikle kadın işçilerin direnişte ön saflarda yer alması, Türkiye’deki emek mücadelesine önemli bir ivme kazandırmış durumda.

İşçilerin, sendikal haklarını kazanana kadar direnişi sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

Kaynak : PHA