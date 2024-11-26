Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın ne düşündüğünü ve ne dediğini bizzat kendisinden öğrenmek isteriz. Bu süreçte katkı sunmamız gerekiyorsa bunu yapmaya hazırız" dedi.

"Bakırhan’dan İmralı Açıklaması"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı, "İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklamasına değinen Bakırhan, sürece katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Bakırhan, şunları söyledi:

“Türkiye’de söylem düzeyinde de olsa barış tartışmaları var. Türkiye barışını sağlamak için tarafların ne dediğini bilmek önemlidir. Bugün Sayın Bahçeli'nin dediği aslında bizim dün hazırlıklarını yaptığımız bir süreçtir. DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı görüşmesi olsa çok iyi olur. Sayın Öcalan'ın ne dediğini, ne düşündüğünü bizzat kendisinden öğrenmek isteriz. Adalet Bakanlığı’na başvurumuzu bugün yapacağız ve sonuçları bekleyeceğiz.”

"Aramızda İrtibat Yok, Ama Çözümün Aklı Birdir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısının ardından yaptığı açıklamanın eş zamanlı gibi algılanmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

“Aramızda kesinlikle bir irtibat yok. Ancak çözümün aklı birdir. Bahçeli’nin bu açıklamaları önemsiz değildir. Biz bu konuyu zaten dün kendi aramızda tartıştık ve dilekçemizi hazırladık. Adalet Bakanlığı'nın tutumunu bekleyeceğiz.”

"Ahmet Türk İle Görüşme İhtimali"

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün İmralı görüşmelerinde aracı olup olmayacağına ilişkin soruya Bakırhan, Türk'ün parti için önemine vurgu yaptı:

“Ahmet Türk, eş genel başkanlığımızı, milletvekilliğimizi yıllarca yapmış bir isimdir. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızdır. Aracıya ihtiyaç duymayız; Ahmet Türk’ün kendisi zaten DEM Parti’dir.”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mesaj"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki sessizliği sorulduğunda ise Bakırhan, "Erdoğan'ın kendisine sormak lazım. Biz kendi düşüncelerimizi buradan ifade ediyoruz" dedi.

"Adalet Bakanlığı'na Başvuru Yapılacak"

DEM Parti’nin, Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak İmralı ile temas kurulması yönünde resmi adımlar atacağını açıklayan Bakırhan, sürecin barışa katkı sunması için çalışacaklarını belirtti. Bakırhan, "Halkımızın huzur ve barış içinde yaşamasını sağlayacak her girişime destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak : PHA