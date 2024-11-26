“Caniyahu Köşeye Sıkıştı”

İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye’deki saldırılarını eleştiren Bahçeli, Netanyahu ve eski savunma bakanı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geçen haftanın umut verici, en azından yüreklerimize su serpen gelişmelerinden biri İsrail Başbakanı ‘Caniyahu’ ve eski savunma bakanı aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tutuklama kararıdır. İnsanlık suçu işleyen katilleri yakalamak için hukuk devrededir. İsrail halkı vicdan ve sağduyunun refakatinde ‘Caniyahu’yu protesto etmiştir. Bu kararla, soykırım suçlularından dökülen her masum kanın damla damla hesabının sorulacağı günlerin uzak olmadığı anlaşılmıştır.”

“Uluslararası Hukuk İşlemeli”

Bahçeli, Roma Statüsü doğrultusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu belirterek, Netanyahu'nun Statü’ye taraf herhangi bir ülkeye gitmesi durumunda tutuklanacağını hatırlattı.

“Fransa, İspanya, Belçika, Kanada, Güney Afrika, İtalya gibi ülkeler, ‘Caniyahu’yu ülkelerine gelmesi halinde tutuklayacaklarını açıkladılar. Çember daralmış, vakit yaklaşmış, akıbet netleşmiştir.”

“Dünya Barışına Katkı İçin Biden Görevden Azledilmeli”

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Bahçeli, çatışmanın küresel bir boyut kazanma riskine dikkat çekerek ABD Başkanı Joe Biden’ın kararlarını eleştirdi. Bahçeli, Biden’ın akıl sağlığına ilişkin endişelerini dile getirerek, “Biden’ın görevden derhal azledilmesi, dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır,” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Tarafsız ve Barıştan Yana Olmalı”

Bahçeli, Türkiye’nin tarafsız bir pozisyon benimseyerek barış çabalarına katkı sunması gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin iki ateş arasında kalması ya da taraf olmaya zorlanması, trajik sonuçlara yol açabilir. Barış ümitlerini canlı tutmak ve maceradan kaçınmak milli birliğimizi ve güvenliğimizi korumanın yoludur.”

"Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Mücadeleye Devam"

Bahçeli, MHP’nin "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Şunları kaydetti:

“Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için emek, zaman ve gerekirse canımızı feda etmeye hazırız. Milli birlik ve kardeşliğimizi hedef alanlara karşı cephemiz sarsılmayacak, duruşumuz bozulmayacaktır.”

Netanyahu'ya Tepki: “Hesap Sorulacak”

Toplantının sonunda Bahçeli, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail’in soykırım suçları nedeniyle hesap vereceği günlerin yakın olduğunu söyledi. Bahçeli’nin konuşmaları, hem iç politikada hem de uluslararası arenada yankı uyandıracak mesajlar içeriyordu.

Kaynak : PHA