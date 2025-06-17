Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yıllık yüzde 32,7 yükseldi

Tarımda fiyat artışı sürüyor: Aylık artış sınırlı, yıllık artış dikkat çekici

TÜİK’in Tarım-ÜFE Mayıs 2025 verilerine göre; endeks bir önceki aya göre yüzde 0,23 oranında sınırlı artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,96 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 35,21 oldu.

Alt sektörlerdeki değişim şu şekilde:

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık bazda yüzde 0,41 azalış

Ormancılık ürünlerinde ise yüzde 7,85 artış

Balıkçılık ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,95 artış gözlemlendi.

Ana ürün gruplarında ise:

Tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık bazda yüzde 7,20 düşüş

Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,59 artış yaşandı.

Ciro endeksinde güçlü yıllık artış: yüzde 32,7

TÜİK ayrıca, Nisan 2025 dönemine ait toplam ciro endeksi verilerini de açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 32,7 oranında artarken, aylık bazda yüzde 0,8 oranında yükseldi.

Alt sektörlerin yıllık değişim oranları:

Sanayi sektörü: yüzde 22,7 artış

İnşaat sektörü: yüzde 41,0 artış

Ticaret sektörü: yüzde 34,6 artış

Hizmet sektörü: yüzde 42,1 artış

Aylık bazda ciro endeksi değişimi ise şöyle gerçekleşti:

Sanayi ciro endeksi: yüzde 1,6 azaldı

İnşaat ciro endeksi: yüzde 0,4 arttı

Ticaret ciro endeksi: yüzde 0,3 arttı

Hizmet ciro endeksi: yüzde 7,0 artış kaydetti

Genel değerlendirme: Hizmet sektörü öne çıkıyor

Veriler, hizmet sektörünün hem aylık hem de yıllık bazda diğer sektörlere göre daha yüksek bir performans sergilediğini ortaya koydu. Aynı zamanda tarım sektöründe mevsimsel etkilerle bazı alt gruplarda düşüş yaşanırken, genel endeksin yıllık bazda çift haneli artışını sürdürdüğü görüldü.

Tarım üreticisinin maliyet yükü ve fiyat artışları dikkat çekerken, toplam cirodaki güçlü artış Türkiye ekonomisinde özellikle hizmet ve inşaat sektörlerindeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

Kaynak : PHA