“Kırsal kalkınma ve modern sulama sistemleriyle 18 bin kişilik istihdam sağlanacak”

20,5 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı destek programları çerçevesinde kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretime yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. Kabul edilen projelerle hem üretimin artacağını hem de istihdamın genişleyeceğini söyleyen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği vermiş olacağız. Böylece 20,5 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz.”

Hibe desteği hangi alanlara sağlanacak?

Bakan Yumaklı, destek programının kapsamını da detaylarıyla açıkladı. Açıklamaya göre;

Ekonomik yatırımlar:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanımı, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme ve paketleme gibi konuları içeriyor.

Altyapı yatırımları:

Aile işletmeciliği, arıcılık, el sanatları, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı makine parkları ve bilişim sistemlerine yönelik yatırımlar destekleniyor.

Modern sulama sistemleri:

Tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı sulama, lineer ve pivot sistemler, güneş enerjili sulama sistemleri ve akıllı sulama teknolojileri hibe kapsamına alındı.

18 bin kişilik istihdam hedefi

Hibe desteğiyle sadece üretim değil, istihdam da desteklenecek. Yumaklı, bu projelerin hem tarımsal verimi artıracağını hem de istihdamı büyüteceğini vurguladı:

“Bu projeler ile 18 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirilmiştir. Ayrıca yaklaşık 2,5 milyar TL yatırım ile 6 bin kişiye daha istihdam sağlanacak. Böylece toplamda 18 bin kişilik istihdam oluşturulmuş olacak.”

“Çiftçimiz kazanacak, ülkemiz büyüyecek”

Bakan Yumaklı, destek programlarının ülkenin tarım vizyonuna katkı sunduğunu belirterek şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Ülkemiz, üreticilerimiz ve yatırımcılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kaynak : PHA