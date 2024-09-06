Çelik, tarımda verimlilik ve üretimin artırılmasını öngören programın sektöre olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

"Enflasyonun Düşmesi Üretici ve Tüketiciye Kazandıracak"

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın, tarımın gelişimi ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Çelik, enflasyonun tek haneye düşürülmesinin hedeflenmesinin piyasalarda fiyat istikrarını sağlayacağını ve üretici ile tüketiciyi olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Çelik, "Enflasyonun düşmesiyle girdi maliyetlerinin azalması üreticiye, gıda fiyatlarındaki istikrar da tüketiciye kazandıracak. Programın başarılı olması en büyük beklentimiz" dedi.

"Üretim Artışı ve Verimlilik Odaklı Politikalar"

Çelik, tarımda verimliliğin ve üretimin artırılması yönündeki hedeflerin programda yer almasının sektör için büyük önem taşıdığını söyledi. "Üretmekten başka çaremiz yok. Tarımsal üretime katkı sağlayacak politikaların etkin olarak hayata geçirilmesini bekliyoruz" diyen Çelik, planlı ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesi, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve Organize Tarım Bölgelerinin sayısının artırılması gibi uygulamaların, tarımsal üretimde bir milat olacağını kaydetti.

"Kırsal Kalkınma ve Gençler İçin Fırsatlar"

Çelik, Orta Vadeli Program kapsamında kırsal kalkınmayı destekleyen uygulamalara da dikkat çekti. Gençler ve kadınlara yönelik tarımsal programların desteklenmesi, lojistik maliyetlerinin azaltılması ve kent tarımının teşvik edilmesi gibi uygulamaların kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

"Tarım Sektörü Olarak Programı Destekliyoruz"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Orta Vadeli Program’ın Türkiye tarımına ve hayvancılığına büyük bir ivme kazandıracağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgili bakanlara teşekkür etti. Küçükbaş hayvancılık sektörü olarak, programın başarıya ulaşması için tüm güçleriyle çalışacaklarını ve katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA