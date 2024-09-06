5 Eylül 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, M.H.Ç., M.E., A.B. ve H.U. isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramalar sonucunda, 1 adet tabanca, 17,52 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

"Jandarmanın Operasyonları Aralıksız Sürüyor"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için uyuşturucu ve suçla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yetkililer, benzer operasyonların süreceğini belirterek vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA