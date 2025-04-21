“Bu İlçe Hizmet Bekliyor, Şov Değil”

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2004–2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Abdurrahman Toprak, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Toprak, 2024 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 15 aya rağmen ilçede somut bir hizmetin görülmediğini iddia ederek, “Kahta Belediyesi 15 aydır sadece şov ve çıkar peşinde koşuyor” dedi.

“Katrilyonlarca Para Nerede Harcandı?”

Belediyeye aktarılan yüksek miktardaki kaynakların akıbetini sorgulayan Toprak, “Kahta Belediyesi'ne eski rakamlarla katrilyonlarca para gelmiş. Bu paralar nerelere harcanmış ve hangi hizmetler yapılmış?” diye sordu.

Deprem Sonrası Altyapı ve Üstyapı Harabeye Döndü

6 Şubat depreminin yalnızca binaları değil, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı unsurlarını da tahrip ettiğini vurgulayan Toprak, “Su kaçakları nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karışma riski çok yüksek. Bazı yerlerde bu karışım fiilen yaşanıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

“Komşu İlçeler Harekete Geçti, Kahta Yerinde Sayıyor”

Toprak, Kahta’nın Adıyaman, Gölbaşı ve Besni gibi komşu ilçelere kıyasla geri kaldığını belirterek, “Oralarda altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla sürüyor. Kahta’da ise sadece eski çarşı konuşuluyor. Orası hepimizin anılarında yer etmiş bir yer. Ama yapılması gereken, mülk sahiplerini mağdur etmeden, orayı şova ve rant aracına dönüştürmeden hizmet üretmektir” dedi.

“İçme Suyu Hattı Tek ve Riskli”

Kahta’nın yalnızca bir içme suyu hattına bağlı olduğunu belirten Toprak, olası bir arızanın ilçeyi susuz bırakabileceğini söyledi. Alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Toprak, “Baraj üzerinden bir platform kurularak, güneş enerjisiyle elektrik üreten bir sistemle suyu arıtma tesisine iletip oradan şehre dağıtmak mümkün. Bu, sadece teknik değil, stratejik bir zorunluluktur” diye konuştu.

Yeni İmar, Otogar ve Çevre Yolu Önerileri

Toprak, ilçenin geleceği için kapsamlı bir imar planı gerektiğini belirterek, “Salkımbağı Köyü’nden başlayarak Ortanca ve Bağlar Mahallesi’ni kapsayan yeni bir imar planına ihtiyaç var. Planlama tamamlandıktan sonra altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılıp ardından yapılaşmaya geçilmeli” dedi.

Yeni Diyarbakır yoluna modern bir otogar yapılmasını öneren Toprak, mevcut su depolarının arıtma tesisinin yanına taşınması ve bu alanın mimari projelerle değerlendirilmeye açılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, Arikent’den gelen çevre yolunun yeniden düzenlenmesi ve Şehbaba Mahallesi’nden hastaneye kadar uzanan yeni bir çevre yolunun yapılması gerektiğini kaydetti.

“Neden Biz Yapmadık? Çünkü Kaynak Farkı Çok Büyük”

Toprak, kendi görev süresiyle bugünkü koşulların kıyaslanamayacağını belirterek, “Bizim dönemimizde içme suyu cazibeli değildi, elektrikle pompalanıyordu. Belediye gelirlerinin çoğu bu pompaj giderlerine gidiyordu. 2018 sonrası cazibeli suyla bu giderler ortadan kalktı. Üstelik deprem sonrası belediyelere olağanüstü miktarda ödenek gönderildi. Bugünkü yönetim, bizim dönemimizin 10–20 katı kaynağa sahip” açıklamasında bulundu.

“Kahta 2025’te Temel Sorunlarla Boğuşmamalı”

Açıklamalarının sonunda Kahta halkına seslenen Toprak, “Bir belediye başkanı güçlü bir iradeye sahip olmalı. Halkın parasını hizmete ve projeye dönüştürmeli. Kahta’nın 2025 yılında hala içme suyu, imar ve yol gibi temel sorunlarla boğuşması kabul edilemez. Takdiri siz değerli hemşehrilerime bırakıyorum” dedi.

Kaynak : PHA