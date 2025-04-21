Üsküdar’da, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Apertheid rejimi İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırıma karşı yüz binlerce kişi ‘Katil İsrail, Filistin’den defol’ ve ‘İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam’ sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüş, Fıstıkağacı Metro İstasyonu’ndan başlayarak Üsküdar Meydanı’na kadar devam etti. Yapılan yürüyüş sonrasında Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz Kur-an’ı Kerim tilaveti okudu. Tilavetin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, Safa Vakfı adına Bünyamin Çevik, yazar Abdullah Sevin ve Yedi Hilal Derneği İstanbul Başkanı Fatih Aktı konuşma yaptı. Ayrıca sanatçı Ömer Karaoğlu programda ezgiler seslendirdi.

‘Soykırım ve caniliğe son verin’

Konuşma yapan Ahmet Göksun sözlerine şu şekilde başladı: “Bir buçuk yıldır zalim İsrail, bir avuç insan üzerinden bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Bu mesaj sadece Müslümanlara değil, bu megaloman liderler bütün dünyaya mesaj veriyor ve bu nedenle bütün dünyanın vicdan sahibi insanlarıyla birlikte bugün dünyanın farklı meydanlarında bir araya geldik ve haykırıyoruz. Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin.”

"Katil İsrail ve ABD'ye dur denmeli"

Konuşmasına devam eden Göksun “İslam dünyasında maalesef bugün korkaklar ve ortaklar bulunuyor. Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir. Buradan korkaklara sesleniyoruz. Gazze'de tankın karşısına dikilmiş çocuklar kadar mı cesaretiniz yok” dedi.

Yahudilere seslenen Göksun “Eğer bu zulme dur denmezse Gazze'deki çocukların ahı bütün dünyayı yakıp kavuracak. Bunun olmasını istemiyorsak katil İsrail ve işbirlikçisi ABD’ye artık bir dur denmesi gerekiyor. Netanyahu büyük bir Yahudi düşmanıdır. Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle dünyada büyük bir Yahudi düşmanlığı hasıl olmaktadır. Bu nedenle Yahudi topluluklarına da sesleniyoruz. Sizler de ayağa kalkın ve içinizdeki pisliklerden artık arının” şeklinde konuştu.

‘Bombaları tükenecek’

Göksun’un ardından konuşan Abdullah Sevin “Bizim İslam dünyası olarak yapmamız gereken şey en başta İslam birliğini kurmak ve bu zalimlerle mücadele etmek. Allah'ın yardımı gelecektir. Bugün burada gözyaşlarıyla yaptığımız toplantıları, gün gelecek gülerek yapacağız. Onların bombaları tükenecek” dedi.

‘Bizlere sabretmeyi öğrettiler’

Programda söz alan Bünyamin Çevik “Bizler bugün burada sadece ve sadece vicdanımızı rahatlatmak için değil kardeşlerimizle beraber olduğumuzu onlara göstermek için toplandık. Kardeşlerimiz orada her türlü mücadeleyi verirken bizlere bazı şeyleri öğrettiler. Bu öğrettikleri şeylerin arasında sabır var. Ve sabırlarıyla bizlere Allah'ın imtihana tuttuğu hayata karşı nasıl sabretmemiz gerektiğini bizlere öğrettiler” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Fatih Aktı, "Biz inanıyoruz ki, buradan tekrar Kudüs'e gidip namazımızı kılacağız. Müslüman kardeşlerimize sarılıp dualarımızı edip oradan da umremize, haccımıza gideceğimiz günler yakındır" dedi.

Düzenlenen yürüyüş, Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı Fatih Kılıçoğlu’nun yaptığı dua ile son buldu.

Kaynak : PHA