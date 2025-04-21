17 Şubat'ta başlayan test yayınları tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, tüm testleri geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen törenle bugün hizmete alındı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındı.

TÜRKSAT 6A’nın devreye alınması, Türkiye’nin uzay ve teknoloji alanındaki iddiasını güçlendirirken, yerli ve milli teknoloji üretme hedefinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat’ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek.” dedi.

“TÜRKSAT 6A İLE TÜRKİYE, KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLDU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 6A Hizmete Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojide devrim niteliğinde bir adım attığını duyurdu.

Türksat 6A Hizmete Alma Töreni https://t.co/wEhRfhaE0a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen TÜRKSAT 6A ile Türkiye’nin, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirtti. TÜRKSAT 6A’nın 20 yıla yayılan titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje, yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olma hedefimizin en somut göstergesidir. Uydularımızın kapsama alanı genişleyerek, dünya genelinde ulaştığımız nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek” diye konuştu.

Projenin, milli uydu markası oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması yolunda önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız” diye konuştu.