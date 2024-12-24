Başkan Tokur açıklamasında;
"Aile hekimliklerinin son sözleşmeden de kaynaklı sorunlarının çözümü için Genel
Merkezimiz tarafından hukuki süreç başlatılmış ve mağduriyetlerin önlenmesi adına
tüm platformlarda yaşanılan sorunlara çözüm talep edilmektedir.
2005 yılından beri Türk Sağlık-Sen olarak sistemdeki sorunların çözülmesi ve
çalışanların taleplerinin karşılanması tüm gücümüzle mücadele etmekteyiz. Birçok
sorunu çözdüğümüz ve çalışanların mağduriyetlerini sonlandırdığımıza herkes
şahittir.
Sendikal mücadele uzun solukludur. Bizde bu mücadeleyi yılmadan çalışanın
yanında doğrudan yana tavır alarak sürdürüyoruz.
Sorunların tespitine ve buna yönelik girişimlerimize bugün bir yenisini daha ekledik.
Aile sağlığı çalışanlarının diyabet taraması ve izlemi, hipertansiyon taraması ve
izlemi, kanser mamografisi, KVR taraması ve izlemi, obezite taraması ve izlemi ile
yaşlı sağlığı izlemi gibi kendilerinden kaynaklı olmayan HYP tarama ve takip işlemleri
nedeniyle maaş ödemelerinde düşüş yaşadıkları görülmüştür. Çalışanlarda bu
mağduriyetlerine sendikamıza iletmişler ve çözüm için girişimlerde bulunmamızı
istemişlerdir.
Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak Aile sağlığı
çalışanlarının HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaşlarında yaşanan
düşüşlerin giderilmesi için düzenleme yapılması istenmiştir.
Başvuruda aile sağlığı çalışanı olarak görev ifa eden personellerin kendi
sorumlulukları dışında kalan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş
ödemelerindeki düşüşlerin önüne geçilebilmesi adına gerekli mevzuat
düzenlemelerinin hayata geçirilmesi talep istenmiştir.
Bu arkadaşlarımız kendileriyle ilgisi olmayan bir işlem nedeniyle mağdur
edilmektedirler. Bu konuda hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapılarak bu mağduriyet giderilmelidir.
Konunun takipçisi olmaya çalışanların hak ve hukuk mücadelesini kesintisiz
sürdürmeye devam edeceğiz." dedi