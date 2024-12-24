Başkan Tokur açıklamasında;

"Aile hekimliklerinin son sözleşmeden de kaynaklı sorunlarının çözümü için Genel

Merkezimiz tarafından hukuki süreç başlatılmış ve mağduriyetlerin önlenmesi adına

tüm platformlarda yaşanılan sorunlara çözüm talep edilmektedir.

2005 yılından beri Türk Sağlık-Sen olarak sistemdeki sorunların çözülmesi ve

çalışanların taleplerinin karşılanması tüm gücümüzle mücadele etmekteyiz. Birçok

sorunu çözdüğümüz ve çalışanların mağduriyetlerini sonlandırdığımıza herkes

şahittir.

Sendikal mücadele uzun solukludur. Bizde bu mücadeleyi yılmadan çalışanın

yanında doğrudan yana tavır alarak sürdürüyoruz.

Sorunların tespitine ve buna yönelik girişimlerimize bugün bir yenisini daha ekledik.

Aile sağlığı çalışanlarının diyabet taraması ve izlemi, hipertansiyon taraması ve

izlemi, kanser mamografisi, KVR taraması ve izlemi, obezite taraması ve izlemi ile

yaşlı sağlığı izlemi gibi kendilerinden kaynaklı olmayan HYP tarama ve takip işlemleri

nedeniyle maaş ödemelerinde düşüş yaşadıkları görülmüştür. Çalışanlarda bu

mağduriyetlerine sendikamıza iletmişler ve çözüm için girişimlerde bulunmamızı

istemişlerdir.

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak Aile sağlığı

çalışanlarının HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaşlarında yaşanan

düşüşlerin giderilmesi için düzenleme yapılması istenmiştir.

Başvuruda aile sağlığı çalışanı olarak görev ifa eden personellerin kendi

sorumlulukları dışında kalan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş

ödemelerindeki düşüşlerin önüne geçilebilmesi adına gerekli mevzuat

düzenlemelerinin hayata geçirilmesi talep istenmiştir.

Bu arkadaşlarımız kendileriyle ilgisi olmayan bir işlem nedeniyle mağdur

edilmektedirler. Bu konuda hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapılarak bu mağduriyet giderilmelidir.

Konunun takipçisi olmaya çalışanların hak ve hukuk mücadelesini kesintisiz

sürdürmeye devam edeceğiz." dedi