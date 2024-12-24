GAP Körler Derneği Salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Adıyaman Kent Konseyi Başkan Vekili ve aynı zamanda Engelliler Meclisi üyesi Abdulkerim Işık yaptı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda başkanlığı Mehmet Tunç seçilirken yürütme kurulu üyeliklerine de şu isimler seçildi: Zöhre Kasar, Meltem Kahraman, Emine Akgün ve Eşref Ağır.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel’in de katıldığı Engelliler Meclisi Genel Kurulunda Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Tunç şunları söyledi:

“Şehrimizdeki engellilerin sesi ve temsilcisi olarak çıktığımız bu yolda bize teveccüh gösteren üyelerimize teşekkür ediyor ve güvenlerini boşa çıkarmamak adına üstün gayret göstereceğimizi ifade etmek isterim. Bugüne kadar bunları yapma gayreti içerisindeydik. Şehrimizin engellilere uygun bir şehir olmadığını her fırsatta söylüyoruz. Depremden önce de böyleydi, depremden sonra daha da kötü oldu. Gerekli müdahale ve girişimleri meclisimiz aracılığıyla yaparak ilgili mercileri harekete geçireceğiz. Tüm engellilerin bir arada ortak ses olmasının önemine inanıyoruz. Ortak hareket bizleri hedefe daha kolay ulaştıracaktır. Engelsiz bir şehir için mücadelemiz devam edecektir. Genel Kurulumuz hayırlı olsun.”