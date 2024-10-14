Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyası 18 Ekim’de sona eriyor.ANKARA (İGFA) - TOKİ tarafından 23 Eylül’de başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak isteyenler için son 4 gün kaldı.

TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.

KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.