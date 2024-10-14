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Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili incelemeler başlatılırken, olayın detaylarının soruşturma kapsamında netleşeceği belirtildi.

Olay, ışıklarda araçların çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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