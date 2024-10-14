Erdal Erzincan’ın sahne aldığı etkinlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatseverlere iki büyük müjde verdi: Adıyaman’a yeni bir amfi tiyatro kazandırılacak ve Erzincan yaz aylarında bağlama kampı düzenleyecek.

"Başkan Tutdere’den Kültürel Kalkınma Vurgusu"

Konserin ardından sahneye çıkarak halka seslenen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldiği günden bu yana kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verdiklerini belirtti. Adıyaman’ı sanatın ve kültürün merkezi yapma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Tutdere, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İtalyan Ressamlar Sergisi ve Adıyaman Kitap Günleri gibi etkinliklerin şehre kattığı değerleri hatırlattı.

"Adıyaman Sanatın ve Kültürün Topraklarıdır" diyen Başkan Tutdere, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm konserlerin dayanışma ruhuyla yapıldığını belirtti. Tutdere, sanatçıların Adıyaman halkı için ücretsiz olarak sahne aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugüne kadar bu sahnede yer alan bütün sanatçılarımız, bir kuruş para almadan sadece Adıyaman için geldiler, dayanışma için geldiler. Erdal Erzincan da aynı duyguyla bugün aramızda. Ona teşekkür ediyorum. Biz, Adıyaman Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar, kültürün, sanatın ve medeniyetin topraklarıdır."

"Amfi Tiyatro Projesi"

Başkan Tutdere, Adıyaman’a yapılacak amfi tiyatro müjdesini de paylaştı. Millet Bahçesi’ne inşa edilecek olan amfi tiyatro ile birlikte şehrin kültürel etkinliklerinin daha geniş ve rahat bir ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı. Tutdere, “Erdal Erzincan hocamızla o amfide yeniden buluşacağız” diyerek Adıyaman halkına sanatla iç içe bir geleceğin sözünü verdi.

"Erdal Erzincan’dan Bağlama Kampı Müjdesi"

Konser boyunca Adıyamanlılarla güçlü bir bağ kuran Erdal Erzincan, konuşmasında Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzincan, Adıyaman’da gençlere yönelik bir bağlama kampı düzenleyeceğinin müjdesini verdi. Erzincan, “Nemrut Dağı’na çıkıp türkülerimizi dünyaya duyuralım. Bu bölgenin kültürüne sahip çıkan gençlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek yerel kültürün önemine vurgu yaptı.

"Sanatın Birleştirici Gücü"

Konserde sık sık sanatın toplumsal birleştirici gücüne değinen Erdal Erzincan, şunları söyledi:

“Sanatla ayağa kalkacağız, sanatla yürüyeceğiz. Bu sazın gölgesinde olmak birçok şeyi çözecektir. Türkülerimiz, kültürümüz bizim en büyük hazinemizdir.”

"Dayanışma Konserinde Büyük Coşku"

Konserin sonunda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Erdal Erzincan’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin simgesi olan saat kulesinin minyatürü sanatçıya hediye edildi. Başkan Tutdere, dayanışma içinde gerçekleştirilen bu konserlerin Adıyaman’ın yaralarını sarmakta önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kaynak : PHA