Ticaret Bakanlığı, Bakanlık adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunu uyardı.

Bakanlık, adının kullanıldığı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Açıklamada, “Kamuoyunun Dikkatine - Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Karşı Dikkatli Olunuz,” denilerek, resmi olmayan kaynaklardan gelen taleplere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi!
Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi!
İçeriği Görüntüle

Kaynak: İGF