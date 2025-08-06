'Bir annenin çığlığından da bahsetmek isterim'

Tutdere, konuşmasının sonunda kamuoyunun dikkatini Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumu ve annesinin feryadına çekerek şunları söyledi:



‘Bizim bütün Türkiye kamuoyunun vicdanlarını kanatan bir annenin çığlığından da bahsetmek isterim. Biliyorsunuz Murat Çalık'ın annesi, özellikle onun sevenleri şu anda tutuklu bulunduğu cezaevinde yoğun sağlık sorunları yaşıyor ve bu sağlık sorunlarından dolayı da ailesi, annesi ve onun tüm sevenleri çok mağdur. Buradan Adıyaman'dan biz çağrı da yapmış olalım. Murat Çalık tutuksuz yargılanabilir. Hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak da soruşturma yürütülebilir. O annenin sesine de bütün Adıyaman olarak biz de sesine ses olalım ve Murat Çalık'ın sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak gerekli adli kontrolle serbest bırakılmasının da halkımız için de ülkemiz için de çok yararlı olacağını, bu annenin feryadının bütün insanlığın beklediği bir ses olduğunu da bir kez daha ifade etmek isterim.’



Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler

Hatırlanacağı üzere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan soruşturma kapsamında, 16 Temmuz’da ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Çalık’ın avukatı tarafından kamuoyuna açıklanan son sağlık raporlarına göre, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşamaya devam ettiği, yapılan kontrollerde 'kalp ritmi bozukluğu' tespit edildiği belirtildi. Avukatı, Çalık’ın bu sağlık sorunlarının göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.



Öte yandan, Çalık’ın annesinin sosyal medyada paylaşılan videolarında, oğlunun sağlık durumu nedeniyle endişeli olduğu ve “Benim oğlum hasta, buna kimse bakmıyor. Adalet nerede?” diyerek kamuoyuna seslendiği görülmüştü.

Kaynak : PHA