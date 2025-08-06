26 Gün Sonra Göreve Dönüş

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmasının ardından, 6 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Başkan Vekili Ufuk Bayır ile birlikte belediye binasına gelen Tutdere, belediye çalışanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.



Belediye Başkanlığı makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Tutdere, yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında kullanılan ifadelerin tamamı şu şekilde:



“Halkımızla beraber Adıyaman Belediyesi’ndeyiz”

“Değerli Basın mensupları, değerli hemşehrilerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 5 Temmuz günü haksız ve hukuksuz bir şekilde bir gözaltı süreciyle karşı karşıya kaldık. Akabinde 4 gün nezaret, ev hapsi, görevden alınma ve bugün de 5 Ağustos tarihi itibariyle yapılan yanlışlığın düzeltilmesi sonucu haksız ve hukuka aykırı bu kararın ortadan kaldırılması sonucu bugün Adıyaman'ımızda halkımızla beraber halkımızın bize emanet ettiği Adıyaman Belediyesi'ndeyiz. Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamında görevimizin başındayız.”



“86 milyonun vicdanı ayağa kalktı”

“Değerli arkadaşlar tabii zorlu bir 1 aylık süreç yaşadık. Bu 1 aylık süreç içerisinde sadece Adıyaman'da değil Türkiye'nin her tarafının Kars'tan Edirne'ye, Samsun'dan Hatay'a, Mersin'e, Kuzey'den Güney'e, Doğu'dan Batı'ya 86 milyon insanın vicdanı devreye girdi, ayağa kalktı. Adıyaman'a ve Adıyaman halkına yapılan bu haksızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi.”



“Ve bu yanlışlık, bu hukuksuzluk ilk etapta en kıymetli ve en kutsal şey olan halkın vicdanından milletimizin vicdanından dönmüştü zaten ve milletin vicdanından dönen Adıyaman halkının Adıyamanlı hemşehrilerimizin 31 Mart seçimlerindeki helal oylarla bize teslim edilen bu emanetin hukuk tarafından da tekrar iadesi sağlanmış oldu.”



“Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum”

“Buradan sizin aracılığınızla bütün Türkiye'ye, bütün Adıyamanlı hemşehrilerime şunu ifade etmek isterim. Bu süreçte bize sahip çıkan, destek olan ve bu haksızlık ve hukuksuzluğun bir an evvel giderilmesi noktasında çok büyük bir dayanışma örneği gösteren tüm hemşehrilerime, Adıyaman'ın gençlerine, kadınlarına, annelerine, dualarıyla destek olan bütün yurttaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”



“Bu Türkiye'de bir başlangıç olsun isteriz”

“Bu Türkiye'de bir başlangıç olsun isterim. Şu anda gözaltında bulunan, daha doğrusu görevleri başında gözaltına alınarak tutuklanan belediye başkanları var. Görevlerinden alınıp yerine kayyum atanan belediye başkanları var. Türkiye'de yeni bir süreç başladı. Birlik, dayanışma, kardeşlik ve demokrasi adıyla tanımlanan bir süreç başladı.”



“Biz buradan Adıyaman'dan kardeşliğin, birliğin, dayanışmanın ve demokrasinin en güzel örneklerinin yaşandığı kentten sesleniyoruz. Tüm kurumlara ve tüm adli makamlara sesleniyoruz: Bu sürecin ruhuna uygun olacak şekilde kayyum uygulamaları son bulsun.”



“Tutuklu belediye başkanları serbest bırakılsın”

“Cezaevinde tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini tüm Adıyaman halkı adına biz de talep ediyoruz. Çünkü belediye başkanları milletin iradesidir. Anayasamız bu konuda açık. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Masumiyet ilkesi vardır.”



“Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan herkesi masum kabul eden bir anayasayla yönetiliyoruz. Dolayısıyla lekelenmeme hakkı, masumiyet ilkesi ve seçme ve seçilme hakları gibi anayasanın temel hakları da göz önünde bulundurularak bu uygulamanın derhal tüm tutuklu belediye başkanları ve yerine kayyum atanan belediye başkanları için harekete geçmesi ve uygulanması Türkiye’deki barışı ve kardeşlik ortamının inşasına katkı sağlayacaktır.”



“Görevimin başındayım, halkımızın yanındayım”

“Adıyaman halkı rahat olsun. Biz bu süreçte de zaten hiçbir zaman işimizden, görevimizden kopmadık. Halkımızın hep yanında olduk. Bugün de yanındayız. Yanında olup emrinde olmaya devam edeceğiz.”



“Çünkü tüm arkadaşlarımızla birlikte bizim Adıyaman'a sözümüz var. Adıyaman'ın ayağa kalkması, yeniden inşası ve Adıyaman'ın depremin izlerini silerek burada yaşayan tüm halkımız için güzel bir kent, mutlu bir kent inşa etmek gibi temel bir hedefimiz vardı. Biz bu hedefimiz doğrultusunda şeffaf, açık ve hesap verebilir bir anlayışla çalışmamızı sürdüreceğiz. Kaldığımız yerden işimizi yapmaya devam edeceğiz.”



“Sabahın ilk ışıklarıyla sahadaydık”

“Dün bu kararın açıklanmasıyla birlikte görevi iade kararımızın İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmasıyla birlikte hemen soluğu Adıyaman'da aldık. Ve bugün sabahın erken saatlerinde, sabah altı buçuk gibiydi yanlış hatırlamıyorsam, yedi civarlarında Adıyaman’da şu anda bütün halkımızın da yakınen gerçekten takip ettiği ve sorun yaşadığı içme suyu sorununa ilişkin isale hattının deplase çalışmalarını bizzat yerinde incelemek ve oradaki çalışan emekçilerimizle dayanışma içinde olmak için sahaya gittik.”



“Sabahın ilk ışıklarıyla oradaydık. İşimizin başındayız. Halkımızın yanındayız.”



“Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının evidir”

“Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının belediyesidir. Adıyaman halkının gerçekten kurumudur, evidir. Adıyaman Belediyesi Adıyaman halkına hizmet etmeye devam edecektir. Bu süreçte özellikle görevleri başında halkımıza hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclisimize, hiçbir parti ayrımı yapmaksızın tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”



“Murat Çalık’ın annesinin feryadı insanlığın beklediği sestir”

“Bütün Türkiye kamuoyunun vicdanlarını kanatan bir annenin çığlığından da bahsetmek isterim. Biliyorsunuz Murat Çalık'ın annesi, özellikle onun sevenleri, şu anda tutuklu bulunduğu cezaevinde yoğun sağlık sorunları yaşıyor. Ailesi, annesi ve onun tüm sevenleri çok mağdur.”



“Buradan Adıyaman'dan bir çağrı da biz yapmış olalım. Murat Çalık tutuksuz yargılanabilir. Hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak da soruşturma yürütülebilir. O annenin sesine de bütün Adıyaman olarak biz de sesine ses olalım ve Murat Çalık'ın sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak gerekli adli kontrolle serbest bırakılmasını da halkımız için de ülkemiz için de çok yararlı olacağını, bu annenin feryadının bütün insanlığın beklediği bir ses olduğunu da bir kez daha ifade etmek isterim.”



“Eksiklerimizi tamamlayacağız, halkla birlikte yöneteceğiz”

“Bu süreçte tabii ki ben sadece şuna üzüldüm, bunu ifade edeyim: Bu haksız uygulamanın Adıyaman halkını üzmesine çok üzüldüm. Adıyaman halkı yaralı bir halk, Adıyaman deprem şehri, Adıyaman binlerce evladını kefensiz toprağa verilen bir kent.”



“Ama Allah'a şükür artık o günler geride kaldı. Bu yanlış dönecektir demiştim. Önce halkın vicdanından döndü. Sonra da yargıdan döndü ve göreceksiniz soruşturmanın sonunda da mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlikle de sonuçlanacaktır.”



“Buradan bütün yurttaşlarımıza, bütün hemşehrilerimize tekrar göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve anlayış için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA