Bakan Bolat’tan Boykot Tartışmalarına Tepki: “Kazanan, Üreten ve Ülkesine Sahip Çıkan Olacaktır”

Bakan Bolat, ekonomiye ve yerli markalara yönelik yapılan boykot çağrılarının Türkiye'nin üretim gücüne, işçisine ve esnafına zarar verdiğini savunarak, "Bir yanda halkı için çabalayan, ülkesine hizmet eden kadrolar; diğer yanda ise yıkım taşeronları var. Mücadele bu iki zihniyet arasındadır. Kazanan doğrular olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Milli Ekonomiye Yönelik Boykotlar Tehlikelidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısını doğrudan hedef almadan değerlendirmelerde bulunan Bolat, boykot listelerinin milli markaları hedef aldığını söyledi. Daha önce Gezi Parkı eylemleri ve 28 Şubat sürecinde benzer ambargo çağrılarının yapıldığını hatırlatan Bolat, “O dönem ambargo uygulanan firmalar büyüdü, gelişti. Kaybedenler ise o listeleri yayınlayanlar oldu,” dedi.

"İç Huzur Ekonominin Temelidir"

Bolat, kamu düzeninin korunmasının hem sosyal huzur hem de ekonomik istikrar açısından zorunlu olduğunu vurguladı. "Kamu düzeni bozulursa ne ekonomi kalır ne huzur. İç huzuru sağlamak ekonominin temel ihtiyacıdır," diyerek hukuk devleti vurgusu yaptı.

“Yerli ve Milli Markalara Sahip Çıkalım”

Vatandaşlara ve teşkilatlara çağrıda bulunan Bolat, yerli ve milli üretime destek verilmesini istedi. “Ben bütün teşkilatlarımızı, üyelerimizi ve asil ve necip halkımızı yarın varsa, öbür gün varsa, alışverişlerini bugün yapmaya çağırıyorum. Türkiye böyle asil bir millettir. Zor günlerde vatandaşlarımızın içindeki sağduyu devreye girer,” şeklinde konuştu.

“Boykot Siyasi Bir Manipülasyon”

Boykot çağrılarının siyasi amaç taşıdığını söyleyen Bolat, “Mutlak iktidara talip olanlar projeleriyle, planlarıyla ortaya çıkmalı. Halkımız 22 yıldır eser ve hizmet siyasetine destek verdi, bundan sonra da desteğini sürdürecektir,” dedi.

“Sivil İnisiyatifle Yapılan Boykotlar Eleştiriliyordu, Şimdi Milli Sermaye Hedefte”

Bolat açıklamasında geçmişte İsrail'e yönelik sivil boykot çağrılarının da eleştirildiğini hatırlatarak, “O zaman halkın gönüllü tepkisine karşı çıkanlar, bugün milli sermayeye aynı şeyi yapıyorlar. Bu bir çelişkidir ve bu tutum halkımız nezdinde karşılık bulmayacaktır,” dedi.

Kaynak : PHA